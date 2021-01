Strategia de vaccinare, schimbată de Guvern

Prim-ministrul Florin Cîţu a prezentat deciziile luate în cadrul şedinţei de guvern de miercuri, 20 ianuarie.

„În prima parte a şedinţei de guvern au fost aprobate mai multe acte normative. Am să vorbesc despre două dintre ele şi apoi am să iau câteva întrebări, nu ne-am văzut de ceva vreme. În primul rând, aş începe cu un material mai scurt, un memorandum în ceea ce priveşte MCV-ul. Ştiţi foarte bine că este un angajament politic al acestei coaliţii şi vom face demersuri prioritare pentru a finaliza Mecanismul de Cooperare şi Verificare şi, bineînţeles, e vorba despre legislaţia în domeniul justiţiei. Acest memorandum arată clar un calendar din partea guvernul, împreună cu coaliţia din Parlament pentru a rezolva această problemă. Mai mult decât atât, o să-l las şi pe domnul vicepremier Barna să vorbească despre acest MCV. Dar este un lucru foarte important, acest guvern şi această coaliţie de guvernare şi-a asumat rezolvarea MCV-ului în baza recomandărilor şi este un calendar ambiţios, încercăm până în iunie acest lucru.

Al doilea act normativ care a tot fost prezentat în spaţiul public, este vorba despre HG care prezintă strategia, etapa a doua, de fapt, care sunt categoriile de persoane care se vor vaccina în etapa a doua, şi aici au fost acele categorii esenţiale de persoane şi au fost mai multe discuţii; până la urmă am ajuns la o formă finală şi am discutat ca strategia iniţială să fie regândită şi avem această etapă a doua şi urmează etapa a treia A, în care avem iarăşi ale categorii esenţiale, care iniţial ar fi fost în etapa a doua. Câteva elemente, în etapa a doua intră personalul cheie, şi aici vreau să fie foarte clar, vorbesc despre personalul cheie din instituţiile publice, instituţii care sunt necesare funcţionării statului; dar vorbim de personalul cheie şi atunci când se vor face aceste liste cu aceste persoane le recomand sau le spun conducătorilor acestor instituţii să aibă în vedere acel personal esenţial, personalul fără de care nu pot funcţiona. Nu vorbim de toată instituţia în această etapă, şi sunt mai multe instituţii prezentate aici; am introdus şi personalul navigant român, maritim şi fluvial, personalul român care îşi desfăşoară activitatea pe platformele marine etc. şi, repet, a fost introdusă etapa a treia A în care au fost introduse persoane esenţiale, în special din sectorul privat.

Hotărârea de guvern, aşa cum am spus şi în şedinţa de guvern astăzi, este un document flexibil care poate să fie modificat în funcţie de cum vedem evoluţia din teren şi în funcţie de cum primim vaccinuri. Pentru că, în acest moment, ştim foarte clar, sigur sunt 2,4 milioane de vaccinuri de la Pfizer care vin până în 29 martie, acestea sunt date clare. Asta înseamnă că un milion şi ceva de persoane vor avea până atunci cele două doze de vaccin. Dar în planul iniţial avem şi Moderna, care trebuie să vină cu încă 400.000, mai este şi AstraZeneca. Pe parcurs, dacă apar aceste vaccinuri, vom modifica această hotărâre de guvern pentru a accelera şi etapa a treia. Trebuie să spun că şi etapa a doua a fost accelerată faţă de planul iniţial, deci suntem pregătiţi să accelerăm şi etapa a treia, dacă vor veni aceste vaccinuri. Câteva întrebări şi apoi o să îi las şi pe colegii mei să vorbească.” a declarat premierul Florin Cîţu.