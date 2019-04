Ştrandul Nord-Vest Termal Park din Satu Mare se deschide de 1 Mai

Sătmărenii care au decis să rămână acasă de 1 Mai primesc cele mai bune veşti. Ştrandul Nord-Vest Termal Park din Satu Mare este pregătit pentru a-i ajuta pe toţi sătmărenii să se relaxeze, deschizându-şi porţile tocmai de miercuri, 1 mai.



Ştrandul dispune de două bazine special amenajate pentru copii cu adâncimi de 30, respectiv 60 de centimetri, două bazine pentru înot, unul cu o adâncime maximă de 1,6 metri şi o piscină semiolimpică, cu o adâncime de 1,8 metri dar şi un bazin de agrement cu o adâncime maximă de 1,4 metri.

Prin urmare, indiferent că sunteţi buni înotători sau nu, ştrandul are suficiente bazine cât să se poată bucura oricine de apă. Pe lângă asta, ştrandul din Satu Mare are 1 bazin cu apă termală cu o adâncime maximă de 1,3 metri, apă care are acţiuni terapeutice deosebite.

Tarifele aplicate vor fi cele de extrasezon, astfel încât adulţii vor plăti 20 lei pentru un bilet, iar copiii şi pensionarii 10 lei.