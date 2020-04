Ştirea zilei: Klaus Iohannis vrea anularea acordului cu Biserica Ortodoxă! (Video)

Klaus Iohannis va cere în şedinţa cu premierul şi miniştrii asupra revenirea asupra acordului dintre MAI şi Biserica Ortodoxă.

Iată declaraţia preşedintelui:

„Astăzi suntem în prima zi din starea de urgenţă prelungită şi din păcate nu avem niciun motiv de relaxare. Avem peste 7200 de azuri de persoane infcetate. Avem de ieri până astăzi 20 de persoane care au murit. Avem de ieri până astăzi 340 de persoane in plus infectate cu cronavirus. Deci nici vorbă de relaxare. Şi ca să fie foarte foarte clar, ce am spus ieri şi poate încă nu a ajuns foarte limpede la toata lumea. Cuvântul de ordine este staţi acasă!

Cele mai bune intenţii creează cele mai multe complicaţii. Aşa se întâmplă si cu aşa zis-ul acord încheiat cu BOR. Probabil intenţiile sunt foarte bune dar nu s-a înţeles foarte bine. Mulţi au înţeles că este cazul să ne relaxăm. Nu e cazul! Iar explicaţiile au fost optimiste.

Voi începe o şedinţă cu premierul şi miniştrii. În cadrul acestei şedinţe voi solicita premierul să revină asupra acestui acrod să găsească o formulă care respectă principiul staţi acasă care se încadrează perfect în solicitările decretului şi respectă ordonanțele militare.

Aşadar, dragi români, indiferent ce vă spun unii şi alţii, eu vă spun acelaşi lucru pe care îl spun experţii, medicii: Staţi acasă! Altfel, după sărbători vom avea înmormântări.”

Declarația video: