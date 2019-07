Stevie Wonder va fi supus unui transplant de rinichi

Cântăreţul american Stevie Wonder va fi supus unui transplant de rinichi, în luna septembrie, motiv pentru care acesta nu va mai susţine concerte o perioadă, potrivit variety.com.

Anunţul a fost făcut de cântăreţul american sâmbătă, în timpul unui concert pe care îl susţinea la British Summer Time din Hyde Park, Londra. Wonder a spus că va mai susţine trei concerte până în septembrie, când va fi supus acestui transplant.

„Deci se va întâmpla acest lucru: voi suferi o intervenţie chirurgicală. Voi fi supus unui transplant renal în septembrie anul acesta”, a spus Wonder, de pe scena unde susţinea recitalul. „Nu vreau să mai aud speculaţii. Vă spun eu ce se întâmplă. Mă simt bine”, a mai spus artistul, care a adăugat că are deja un donator, acest anunţ fiind primit cu urale din partea publicului.

Zvonurile privind starea de sănătate a lui Stevie Wonder circulă de mai mult timp, după ce o sursă a declarat pentru publicaţia Detroit Free Press că acesta are o problemă „serioasă, dar tratabilă”.

Luna trecută, o altă sursă a declarat că artistul suferă de insuficienţă renală şi că face deja dializă.

În vârstă de 69 de ani, Stevie Wonder, renumit pentru piesele de succes „Superstition”, „I Just Called to Say I Love You” şi „My Cherie Amour”, este considerat o veritabilă legendă a muzicii soul. Stevie Wonder a orbit la puţin timp după naştere. El a învăţat să cânt la muzicuţă, pian şi tobe încă de la vârsta de nouă ani. De-a lungul carierei sale, Stevie Wonder a avut 32 de piese ajunse pe primul loc în clasamentul R&B din SUA, a câştigat 25 de premii Grammy şi a vândut peste 100 de milioane de discuri.