Ştefania Sălăjan obţine cel mai bun rezultat sătmărean la un turneu de şah din Baia Mare

La sfârşit de săptămână, la un hotel din Baia Mare a avut loc Festivalul de şah Tinerii Lei Baia Mare. Festivalul a cuprins trei turnee, iar printre şahişti prezenţi s-au numărat şi cei la CSM Satu Mare, CS Voinţa Satu Mare şi LPS Satu Mare.

La Turneul A au fost 68 de participanti din: Baia Mare, Satu Mare, Bucureşti, Miercurea Ciuc, Vulcan, Paşcani, Sighetu Marmatiei, Petroşani, Târgu Mureş, Pecica, Ploieşti. Aici au avut voie sa participe sportivi cu Elo sub 1800.

Deşi au jucat alături de adulţi, 4 copii de la LPS s-au clasat pe general, alături de seniori, în primii 9. Este vorba de Ştefania Sălăjan – locul 4, Iuga Ioan – 5, Covrig Larisa – 6, Mureşan Marian – 7. S-au făcut şi clasamente separate ţinând cont de vârstă copiilor, astfel: Sălăjan Ştefania – 1 F14 ani (deşi nu are încă 13 ani, s-a clasat pe locul 4, cu acelaşi punctaj cu primul loc în clasamentul general); Mureşan Marian – locul 1 B10 ani; Zvenyak Johanna – locul 2 F 10 ani; Zamfirache Amalia – locul 3 F 10 ani; Dragoş Ioana – locul 2 F 14 ani; Iuga Ioan – locul 1 B 14 ani (şi locul 5 în clasamentul general); Covrig Larisa – locul 6 în clasamentul general.

Şahiştii din cadrul LPS sunt pregătiţi de către profesorii Cătălin Ardelean Cătălin şi Alexandru Stanciu.

De la clubul CSM Satu Mare, cel mai bine s-au clasat Mareşanu Mina (5 puncte) locul 8 în clasamentul general şi Balazs Kovacs (6 ani) care a realizat 4 puncte obţânând locul 1 la categoria băieţi sub 8 ani. Dominik şi Abel au realizat 3 puncte din 7 partide. De la CS Voinţa Satu Mare a aparticipat Claudiu Marc.

Turneele B şi C

La Turneul B, open pentru copii nelegitimaţi sub 14 ani, au concurat 44 de participanţi. CS Voinţa Satu Mare a fost reprezentat de 7 copii, majoritatea de 6-7 ani: Sabo Daria, Buta Dragoş, Andreica David, Năsui Patric, Toth Rareş, Gyorfi Jonatan şi Gyori Ştefan. Sabo Daria a obţinut locul 1 la fete 10 ani, Jonatan Gyorfi locul 3 la categoria băieţi sub 10 ani, Andreica David locul 3 la categoria băieţi sub 8 ani.

Cristian Muntean impresionează de la primul turneu

Turneul C a avut 11 copii sub 6 ani. CS Voinţa Satu Mare a fost reprezentat de Cristian Muntean (5 ani şi 4 luni), care l-a primul turneu din carieră a obţinut 5 puncte din 6 partide (victorie directă la ocupantul primului loc) clasându-se în final, după criteriile departajare, pe locul 2.

Copiii de la CSM şi CS Voinţa sunt pregătiţi de Margareta Sarivan şi Ciprian Muntean.