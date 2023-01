Statuia lui Iuliu Maniu din Cluj-Napoca pusă la pământ înainte cu zece zile de comemorarea morţii marelui om politic

Statuia a fost realizată în anul 2018 şi inaugurată în ianuarie 2019

În data de 5 februarie se împlinesc 70 de ani de la moartea lui Iuliu Maniu la închisoarea din Sighet. Cu câteva zile înainte de comemorarea morţii sale, statuia lui Iuliu Maniu din Cluj-Napoca a fost dărâmată cu excavatorul, iar soclul efectiv smuls din pământ, pe motiv că în zonă se fac lucrări de reamenajare. Statuia marelui om politic a fost realizată în 2018 şi inaugurată în ianuarie 2019 de ziua naşterii lui Iuliu Maniu, lucrările fiind finanţate de familia academicianului Emil Burzo.

Anunţat telefonic de ceea ce s-a întâmplat la Cluj-Napoca, europarlamentarul PNTCD Cristian Terheş s-a deplasat sâmbătă 28 ianuarie la faţa locului de unde a declarat:

„Este 12:44 suntem în faţa locului unde până în urmă cu două zile a fost statuia lui Maniu am primit azi noapte un mesaj de la cineva din Cluj care mi-a spus că nu Maniu a fost doborât efectiv cu excavatorul pusă la pământ şi mi-a fost greu să cred că lucrul acesta adevărat am avut drum azi la Cluj am venit să văd la faţa locului ce se întâmplă.

Astăzi este sâmbătă, nu avem pe cine să întrebăm dintre cei responsabili de acest măcel.

Comuniştii l-au omorât pe Maniu a doua oară, după 70 de ani de la moartea sa. Statuia a fost aruncată între gunoaie, iar soclul efectiv smuls din pământ.

Vi se pare normal ca statuia unui om care a făcut Marea Unire să fie tratată astfel? Şi apoi vă miraţi că nu suntem primiţi în Shengen, cine să ne primească în Shengen dacă vă bateţi joc de eroi?” a declarat europarlamentarul PNTCD în transmisiunea live de pe pagina sa oficială de Facebook.

Presa online din Cluj – ziardecluj.ro şi cluj24.ro – scrie că reprezentanţii primăriei au doborât statuia fără să anunţe pe nimeni în prealabil. Nici academicianul Emil Burzo – finanţatorul statuii – nu a fost anunţat, acesta declarându-se şocat de cele întâmplate.