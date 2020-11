Statistica îngrozeşte, dar viitorul post-pandemie poate fi roz

În urmă cu o sută de ani, în timpul pandemiei de gripă spaniolă, ziarelor le era interzis să anunţe numărul morţilor. Corriere della sera, care se încăpăţâna să prezinte statistici zilnice despre situaţia pandemiei, a fost sanţionat şi i s-a interzis să mai prezinte date care, evident, erau aşteptate, dar şi erau de natură să sperie populaţia.

Acum, după o sută de ani, este o competiţie acerbă pe date, pe cifrele obţinute „pe surse”. Cu cât se anunţă cifre mai înspăimântătoare, cu atât mai mult publicaţia, televiziunea, site-ul respectiv consideră că a informai mai bine publicul.

O agenţie de ştiri, de altfel onorabilă, anunţă că gradul de infectare într-un judeţ a ajuns la 25%. Între 25 la mie şi 25 la sută este, totuşi, o diferenţă.

Cifrele „record” sunt la ordinea zilei. Cu o nedisimulată satisfacţie presa din lumea întreagă a anunţat că directorul OMS este la izolare. Ştirea a fost anunţată chiar de el însuşi, de Tedros Ghereyesus. Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii anunţă că se simte bine şi nu are simptone. Ştirea bună a fost însoţită de sfatul că este important să respectăm cu toţii instrucţiunile de sănătate „pentru a sparge lanţurile de transmisie COVID 19 şi a suprima virusul”. Geneva, oraşul în care îşi are sediul OMS a închis toate barurile, restaurantele şi magazinele nealimentare.

Mass-media mondială jonglează cu cifrele. Artişti aflaţi într-un con de umbră, au reuşit să reintre în atenţia publicului anunţând că s-au infectat. Persoanele publice infectate devin, pentru câteva zile, eroi ai pandemiei.

Datele certe de până acum arată că au fost infectate 46 de milioane de persoane şi au murit 1,2 milioane. E mult, dar spaima este şi mai mare tocmai datorită cifrelor care se vehiculează, dar şi modului agresiv în care guvernele impun restricţiile.

În contrast cu recordurile de îmbolnăviri, ştirile despre vaccinuri sunt puţine şi secretoase. Să existe o legătură între modul în care se propagă informaţiile despre infectări şi afacerile din jurul pandemiei?

Cu o sumbră satisfacţie remarcăm că de data aceasta România este perfect sincronizată cu toate ţările din lume. Guvernul de la Bucureşti ia aceleaşi măsuri şi face exact aceleaşi greşeli ca guvernele din Germania, Franţa, Marea Britanie etc. etc. Am ajuns din urmă Italia, Spania, Statele Unite. Puţintel suntem în urma protestelor de stradă, ceea ce este onorabil pentru amatorii de proteste din România.

Când ne vom reocupa locul codaş? Cănd vor apare pe piaţă vaccinurile. Atunci vechea ierarhie se va restabili, cu Grupul G7 sau G8 în faţă.

Lumea, după pandemie, se va schimba, nu însă şi ierarhia, topul ţărilor. În acest sens spunea preşedintele Iohannis că pandemia este o oportunitate pentru România. S-a eliminate procentul de 3% a deficitului. Se pot face împrumuturi, se pot face cheltuieli peste capacitatea economică şi financiară a ţării.

Cifrele, reale sau umflate, a numărului de infectări impun măsuri de restricţie, dar totodată oferă statelor ocazia de a pompa bani în economie.

Competiţia electorală trebuie să se axeze şi pe această temă, a repornirii economiei prin ajutoare de stat, prin proiecte avantajoase pentru firme.

Statistica într-adevăr îngrozeşte, dar viitorul post-pandemie poate fi mai roz decât ar fi fost fără pandemie. Cu condiţia ca guvernul în funcţiune să înţeleagă ce oportunitate i se oferă şi să fie capabil să direcţioneze fondurile spre domenii care în timp vor avea capacitatea să genereze plus-valoare, să plătească taxe şi impozite astfel încât să poată fi acoperite cheltuielile sociale, pensii, alocaţii pentru copii, bugete consistente pentru Educaţie, Sănătate, Cultură etc. etc.

Va veni vremea când punând în balanţă ravagiile provocate de pandemie acestea vor fi depăşite de avantajele de după pandemie? Să sperăm că da.