Start în campionatele naţionale la fotbal juniori

Judeţul Satu Mare va fi reprezentat de trei echipe de la Liceul cu Program de Sport

Sâmbătă se dă startul ediţiei 2019/2020 a campionatelor juniorilor republicani la fotbal. Ediţia din acest an se va desfăşura la trei categorii de vârstă, Under 16, Under 17 şi Under 19. Apare în premieră campionatul U16 care se va desfăşura cu un număr mai redus de echipe, 24 împărţite în trei serii.

Judeţul Satu Mare va fi reprezentat în aceste campionate de echipele Liceului cu Program de Sport, care vor participa la toate cele trei categorii de vârstă. Şi, având în vedere problemele cu care se confruntă echipa de fotbal de la CSM-Olimpia, căreia i-a fost respins dosarul de înscriere în L3, este foarte posibil ca echipele LPS să fie singurele care vor reprezenta judeţul Satu Mare în campionatele organizate de FRF. Dar să revenim la echipele LPS şi să vă prezentăm loturile cu care vor aborda acestea campionatul. De asemenea vă prezentăm şi programul primei etape, în care toate cele trei echipe sătmărene vor juca pe propriul teren.

U16 (foto): Rareş Oşan Şerban, Palage Raul Apai, Rareş Mureşan, Paul Micle, Godja Adrian, Tamas Patric, Zbona Andrei, Tafa Nicolas, Pop Nandor, Duca Maris, Ionuţ Tite, Denis Lazăr, Alex Micle, Hajdu Denis, Marian Turtureanu, Sebi Truscai, Daniel Bodan, Mic Alex, Denis Cortel, Luca Feher, Pop Richardo. Antrenori: Cosmin Iuhas şi Cristi Popa.

În prima etapă LPS va întâlni, pe terenul din Dorolţ, pe LPS Bihorul Oradea. Partida va începe la ora 10:00.

U17: Alex Şugar, Laurenţiu Hoban, Vlad Roatiş, Paul Fernando, Marco Bota, Ionuţ Cătălan, Andreas Săvianu, Horaţiu Cozma, Saul Mureşan, Alexandru Ţolu, Luca Crainic, Paul Bonta, Barazsu Donovan, Alex Băbuţ, Raul Raţ, Vasile Crăiţar, Nagy Denis, Gabriel Gavrău. Antrenori: Robert Abrudan şi Nelu Donca.

U19: Alex Cădar, Hreniuc, Adrian Oros, Adam Preg, Ionuţ Cătălan, Adrian Bura, Raul Ziman, Aspru, Antonio Chiş, Antonio Paşca, Leo Mîndruţ, Denis Batin, I. Bura, Roland Sebetseyn, Ionuţ Sălăgean, Darius Vlaşin, R. Kerekeş. Antrenor: Mihai Sabău.

În prima etapă, programată sâmbătă, cele două echipe de la LPS Satu Mare, U19 şi U17, vor întâlni pe ACS Viitorul Junior Cluj. Ambele meciuri se vor disputa la Dorolţ, de la ora 16:00, respectiv 18:00.