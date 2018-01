Stanciu vrea la Praga, nu la Istanbul

Internaționalul Nicolae Stanciu, pus pe lista de transferări de Andrelecht, a refuzat oferta de la Besiktas. Anamaria Prodan, care îl impresariază pe Stanciu, a declarat că jucătorul a refuzat să revină la FCSB, să se transfere la Besiktaș sau la o echipă din Golf, dorind să evolueze la Sparta Praga.

“Am avut mai multe oferte, dar el a decis să meargă la Sparta” a spus soția lui Reghecampf. La rândul lui, Stanciu a spus că stilul de joc al Spartei este mai aproape de cei îi place și că vrea să lucreze cu Stramaccioni, un antrenor pe care îl știe și îl apreciază.

Dacă va ajunge la Sparta, Stanciu va fi coleg cu un alt român, ex craioveanul Bogdan Vătăjelu. Românul va veni sub formă de împrumut urmând ca la vară să se ia o decizie definitivă. Iar o treime din salariul lui Stanciu, 1.5 milioane de euro pe an, va fi suportat de Sparta.