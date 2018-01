Stanciu și Chipciu doriți în Turcia

Zilele lui Stanciu și Chipciu la Anderlecht sunt numărate. Cei doi, intrați într-un con de umbră la echipa belgiană, cu puține meciuri în sezonul de toamnă, sunt doriți în campionatul Turciei.

Stanciu are o ofertă de la Besiktas, echipă calificată în optimile Ligii Campionilor. Dar turcii îl vor sub formă de împrumut până în iunie cu o opțiune de cumpărare definitivă. Stanciu mai are însă o ofertă, de la Sparta Praga, dar condițiile financiare sunt mult sub ce își dorește el. Chipciu este dorit de Bursaspor, locul 9 în campionatul Turciei, echipă la care evoluează un alt român, Bogdan Stancu.