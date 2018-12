Spre un nou Centenar

Un Centenar reuşit? Un Centenar ratat? Pur şi simplu Centenar. Un preşedinte care nu rezonează cu istoria. Un preşedinte exclusiv al realităţii. Un premier-femeie, mai mult soţie şi mamă decât om politic. Un preşedinte de Senat inhibat, un preşedinte al Camerei Deputaţilor cu adeverinţă medicală şi fular la gât ca să se vadă că este răcit. Toate vin şi trec, dar un Centenar vine o dată la o sută de ani. Aşa ne dictează aritmetica. Istoria României rareori ne oferă ocazia să sărbătorim sau să comemorăm momente cu două zerouri.

În timpul regimului comunist s-a inventat de dragul lui Ceauşescu împlinirea a 2050 de ani de la formarea statului dac. Cinste lui Burebista.

De data aceasta am avut de făcut o incursiune în trecut de doar o sută de ani. Din multe puncte de vedere o incursiune ratată. Nu am reuşit să-i aducem în actualitate pe cei care au făcut posibil momentul Alba Iulia, 1 Decembrie 1918. Ceea ce este mai trist este că nu am reuşit să reînviem entuziasmul de atunci. Cu cine? Cu un Klaus Iohannis preocupat să nu-i fie frig la mâini, cu un Liviu Dragnea făcând pe răcitul, cu un Călin Popescu Tăriceanu simţind că a trădat PNL-ul?

De remarcat că partidul care a ţinut Transilvania în matca românismului, PNR, partidul lui Gheorghe Pop de Băseşti, a dr. Vasile Lucaciu, partidul memorandiştilor, precum şi PNŢ, partidul lui Iuliu Maniu, al lui Alexandru Vaida Voievod, nu mai există.

Nu mai există, în structura lui profundă, nici PNL. Nu se revendică nici PSD de la Partidul Social Democrat al lui Ion Fluieraş şi Iosif Jumânca.

Din punct de vedere politic partidele de azi nu mai au nimic comun cu partidele care au făcut Unirea. Continuitea a fost asigurată de amărăşteni. De rapsozii populari, pasionaţi de istorie, de scriitori şi poeţi, dar mai ales de istorici marginalizaţi, neoficiali.

Centenarul a trecut ca un tren printr-o gară. Unii l-au aşteptat cu flori, alţii îi fac cu mâna. Cred că n-am învăţat nimic din lecţia istoriei profunde. N-am învăţat că lucrurile profunde, serioase, se fac cu sacrificii personale. N-am învăţat să lăsăm orgoliile la o parte când este vorba despre un interes general, de ţară. N-am învăţat ce este o ţară. Întreabă-l pe Iohannis ce este o ţară şi le va cere consilierilor să-i facă un discurs. Întreabă-l pe Liviu Dragnea ce este o ţară şi îţi va răspunde că el nu are nimic în comun cu Tel Drum şi că statul paralel este de vină.

Cu ocazia Centenarului nu am redescoperit România profundă. Poate că ne-am descoperit pe noi înşine. Poate că Ludovic Orban în timp ce înfuleca fasole cu cârnaţi la Alba Iulia se gândea că, în fond, el este urmaşul lui Brătianu. Poate că fostele case ale familiilor fondatoare ale statului român modern, Maniu, Vaida-Voevod, Cicio Pop, Gheorghe Pop de Băseşti, şi multe altele, lăsate în paragină, vor fi fost cuprinse de frisoane la împlinirea unui veac de la fondarea României Mari, ca şi concept de stat modern, suveran, unitar şi indivizibil.

Cuvinte prea mari. Centenarul nu este decât politică. Politică la zi. Cine a făcut o baie de mulţime, cine a fost huiduit, cine l-a ignorat mai vizibil pe celălalt?

Ce va fi de mâine încolo? Ce a fost şi până acum. Am trecut prin Centenar ca gâsca prin apă.