Spre o nouă polarizare

Chiar și drumul spre performanța electorală este pavat cu bune intenții. Trebuie să recunoaștem acest lucru, indiferent despre ce partid ar fi vorba. PSD, indiscutabil, atinge performanță după performanță, în domeniul social. Am putea spune că niciodată partidul lui Ion Iliescu, transferat lui Adrian Năstase, trecut prin mâna lui Mircea Geoană, preluat din mers de Victor Ponta, niciodată nu a fost mai “social” decât sub președinția lui Liviu Dragnea. Sau sub vătășie, cum zice adversarul său intern Victor Ponta.

PSD este atât de “social” încât reușește într-un timp extrem de scurt să provoace o nouă polarizare. S-a ales grâul de neghină.

Pe de o parte sub bugetarii, pe de altă parte, privații. Creșterea salariilor în hopuri, fără criterii de performanță, fără o bază economică reală, creează un fel de carnaval la care în loc de confeti se aruncă cu bani.

De la o zi la alta într-un loc salariile se dublează, în alta se triplează, altundeva cresc cu 50%, în vecini cu 20%, iar peste drum nu se dă nimic. Rezultatul, o încăierare generală. Asta se întâmplă în tabăra angajaților la stat, o armată de circa un milion și jumătate de suflete.

Mulți, dar tăcuți, privații, asistă la spectacol, nu înțeleg nimic, dar se caută prin buzunare după ultimul mărunțiș conștienți că ei trebuie să achite consumația. Agenții economici, cum li se spune, au în spate circa 3,5 milioane de angajați. Statul, adică PSD, a mărit și aici salariile minime, din banii angajatorilor.

Asta, în subsidiar înseamnă impozit mai mare, care au socotit finanțiștii social democrați, va alimenta creșterile de salarii ale bugetarilor. Bine gândit, haiducește.

Numai că, mărind porția de lapte și miere, PSD omoară vaca și stropește câmpul din care albinuțele culeg polen cu substanțe otrăvitoare. Taie banii de la investiții, un lucru elementar, convertindu-i în beneficii salariale la cei care lucrează la stat.

Sigur că în spatele acestor măsuri există o gândire, sigur că există un calcul. Gândirea nu am reușit să o dibuim, așa că ne oprim la calcul. Din milionul de bugetari o parte, cea mai mare, se speră că va fi convertită în alegători captivi.

Cu cât vor fi mai multe salarii majorate cu atât va crește bazinul electoral al PSD. Punct ochit, punct lovit. PSD își atinge scopul.

Va fi o perioadă mai grea, dar pe termen lung are doar de câștigat. Să te trezești cu un ditamai grămada de alegători în spate în timp ce restul partidelor abia se târăsc spre un procent de 20% înseamnă o mare victorie.

Ea trebuie salutată. Să căștigi 46%, iar câteva luni mai târziu să vrei și mai mult nu este un lucru simplu. PSD merge înainte. Calcă în picioare legi economice elementare, dar pentru moment nu consideră că este o tragedie.

Care ar fi efectul? Trecând peste amănunte, în mod logic, mare parte din zona privată ar trebui să balanseze spre dreapta. PNL trebuie acum, chiar în timpul campaniei interne, să prezinte un program economic rațional, atractiv pentru mediul de afaceri.

Dacă PSD a reușit să polarizeze societatea, deocamdată fără să se vadă efectul, PNL ar trebui să profite de această împărțeală aiuristică și să-și consolideze bazinul electoral. Nu are capacitatea necesară, și mai mult, și-a abandonat doctrina.

PNL-ul de azi gândește tot cu partea stângă a creierului. Se uită cu jind tot la electoratul PSD și nu vrea să-l supere, sperând că la viitoarele alegeri îl va momi la el în cuib. Drepta politică nu are oameni capabili să gândească un program complex. S-a lăsat furată de magia formațiunilor anti-sistem, gen USR.

Crede în stradă mai mult decât în legile economiei de piață. Ce să faci cu un asemenea partid? Asta ar fi o întrebare retorică, dacă nu i-ar fi adresată președintelui Klaus Iohannis, ales de un electorat de dreapta.