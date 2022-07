Spre ce se îndreaptă PNL?

Un sondaj care ar trebui să dea de gândit. Când 50% din totalul angajaţilor din România şi-au schimbat locul de muncă în ultimii doi ani, deci la sfârşitul pandemiei, se cheamă că piaţa muncii din economia românească este foarte volatilă.

Fenomenul trebuie analizat de specialişti, la comanda guvernului pentru că în primul rând guvernul ar trebui să fie îngrijorat. Din ce parte în ce parte au migrat salariaţii?

În niciun caz de la stat spre privat.

În ultimele decenii s-a format o adevărată aristocraţie bugetară.

Ultimul român ştie că la stat nu se munceşte, sunt salarii bune, se dau prime, sporuri, tichete, zile libere etc.

În primul rând premierul care face parte dintr-un partid de dreapta, ar trebui să fie îngrijorat. Preponderent, forţa de muncă ar trebui să fie concentrată în mediul privat, productiv. Fără să o spună răspicat, sloganul PNL este investiţii, investiţii, investiţii. Sigur că investiţiile cele mai mari sunt demarate de guvern, dar ele sunt puse în practică, sunt executate de firme private. Dacă salariaţii firmelor private migrează spre stat, încărcând aparatul bugetar, cine mai munceşte?

Guvernul de coaliţie, cele trei partide guvernamentale, au o mare responsabilitate. În condiţiile în care peste două milioane de cetăţeni români buni de muncă, poate chiar trei milioane, au părăsit România cine să mai muncească în această ţară? Bătrânii, pensionarii, copiii?

Bugetul pensiilor nu este alimentat de bugetari, ci de către salariaţii din sectorul productiv. Dacă unul din doi au trecut în slujba statului cum va arăta România peste câţiva ani?

Partid cu o pondere relativ mică în comparaţie cu PSD, fără un aliat de nădejde pe dreapta, PNL nu are cum să implementeze măsuri de dreapta în România.

Cum se poate spune că aşa cum se prezintă azi România, se poate spune că PNL mai degrabă alunecă spre stânga decât îşi afirmă principiile de dreapta. Să luăm un singur exemplu: supraimpozitarea persoanelor care şi-au mai luat o jumătate de normă sau un sfert de normă.

A plăti pentru patru ore sau pentru două ore impozite ca pentru o normă întreagă este cea mai gravă măsură pe care a luat-o guvernul Ciucă. Premierul, el însuşi pensionar, nu înţelege deloc dinamica pieţei muncii. PNL, ca partid de dreapta, nu înţelege că electoratul său este consituit din clasa de mijloc, din oamenii care muncesc pe brânci, nu din bugetari. Majoritatea bugetarilor, în mod nefiresc fac parte din bazinul electoral al PSD.

Partidul înfiinţat de Ion Iliescu, preluat şi întărit de Adrian Năstase, a fost şi tinde să rămână eminamente administrativ. Este şi normal să fie aşa. Anormal este ca PNL să alerge după electoratul social-democrat în loc să-şi stimuleze electoratul specific dreptei, oamenii de afaceri, `ntreprinzătorii, liberii profesionişti, precum avocaţi, artişti, meşteşugari etc.

Situaţia actuală, dezechilibrele din economie, de pe piaţa muncii, se datorează în bună parte modului cum au activat partidele de dreapta.

Însăşi lipsa de unitate din rândul formaţiunilor care se revendică de la doctrina democrat- creştină sau liberală este un semnal că dreapta politică românească este bolnavă.

Cum se poate explica decăderea unui fost principal partid de guvernământ, PNŢCD, după ce a dat şi un preşedinte, Emil Constantinescu? După o guvernare care a pus România pe direcţia NATO şi UE, ţărăniştii nu au mai intrat în parlament. Un alt partid de dreapta, PDL, şi-a pierdut numele după ce a dat un preşedinte puternic, pe Traian Băsescu, şi a dominat scena politică românească ani buni?

Spre ce se îndreaptă PNL? Nici liberalii nu ştiu.

Singurul lucru care îi preocupă este să obţină un scor bun la viitoarele alegeri, asta însemnând circa 25% şi să recâştige funcţia de preşedinte al ţării care, indiferent de scorul lor la parlamentare, le va asigura guvernarea.