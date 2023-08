SPITALUL SATU MARE: Copil scos cu tot capul zdrobit

Cazul nou-născutului la Spitalul din Satu Mare, decedat la Oradea în luna aprilie 2023, revine în actualitate pe plan naţional.

Scriam în luna aprilie despre acest caz, copilul fiind născut la Spitalul de Urgenţă Satu Mare, fiind ulterior transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul de la Oradea, unde a decedat.

Acum, cazul revine în actualitate pentru că poliţia şi parchetul s-au autosesizat şi s-a deschis un dosar penal de urmărire in rem.

„A fost o sarcină fără probleme, o sarcină la termen, a fost periodic la toate investigaţiile medicale, nu a neglijat sarcina, s-a pregătit şi urma să nască normal pentru că nu era prevăzută niciun fel de complicaţie. În timpul naşterii s-ar fi chinuit să scoată fătul, nu ar fi reuşit, ar fi apăsat-o cu coatele pe burtă, cert este că fătul a fost scos cu tot capul zdrobit, ulterior a fost dus cu elicopterul la Oradea, cam asta este ce a povestit mama. S-a formulat plângere penală şi urmează să se cerceteze dacă există un caz grav de culpă medicală, un caz de ucidere din culpă ca urmare a unui act medical indeplinit în mod defectuos. Suntem pe urmărire penală deocamdată in rem, până în acest moment nicio persoană nu a fost pusă oficial sub acuzare, nicio persoană nu are calitatea de suspect”, a spus pentru News.ro Răzvan Doseanu, avocatul familiei care a pierdut bebeluşul.