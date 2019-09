Spitalul Județean la ora bilanțului după un an de când s-a trecut la bucătăria în regim propriu

La un an după ce Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a trecut cu bucătăria în regim propriu, după 13 ani de externalizare, conducerea spitalului a tras linia bilanțului.

O conferință de presă a fost organizată la spital de către managerul Spitalului Județean, Adrian Marc, împreună cu președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, alături de ei aflându-se o parte din personalul bucătăriei.

Din capul locului, atât managerul Spitalului Județean, Adrian Marc, cât și Pataki Csaba au fost de acord că investiția a fost una cât se poate de benefică în primul rând pentru pacienți.

Deși bucătăria funcționează de mai bine de un an, managerul spitalului a dorit să vadă mai întâi rezultatele unui proiect atât de important pentru spital, dar și pentru comunitate.

S-au economisit 930.000 de lei

”Noi practic din 2017 toamna ne pregătim pentru acest moment. În primăvara anului 2018 am început să punem în aplicare tot ce am gândit. Practic aproape 7 luni am pus cap la cap ce trebuie să punem în aplicare pentru a prelua această prestație, deoarece nu a fost deloc ușor, existau multe riscuri”, a subliniat Adrian Marc.

Președintele Consiliului Județean a subliniat faptul că după o analiză cost-beneficiu făcută în 2016 s-a văzut necesitatea preluării în regie proprie a acestui serviciu. ”Când am preluat mandatul în 2016, una din problemele din Spitalul Județean Satu Mare era partea de asigurare de hrană, care nu este nici pe departe nici ușoară, nici fără riscuri, indiferent că se face în regim propriu sau externalizat. Acum mai bine de un deceniu, când spitalul nu era în subordinea Consiliului Județean și avea bucătăria externalizată, cred că legislația preciza ad literam că 15% plus după externalizarea unui serviciu este permis de lege. Între timp și legislația și economia au evoluat, iar în 2016 s-a văzut clar că trebuie reintrodus în regim propriu. Făcând o analiză cost-beneficiu la prima vedere s-au văzut deja avantajele economice și nu numai, a preluării în interiorul spitalului a asigurării alimentației”, a declarat Pataki.

Se pot asigura până la 900 de porții zilnic

Pe lângă meniul diversificat spitalul a reușit să facă o economie de 930.000 de lei, și asta de la deschiderea bucătăriei în regim propriu. Din informațiile furnizate de managerul spitalului, Adrian Marc, în anul 2018 spitalul a cheltuit 3.7 milioane de lei, iar după preluarea în regie proprie 2,8 milioane de lei, economisindu-se astfel circa 930.000 lei. Costul unui meniu variază între 10 și 16 lei/zi, totul depinzând de natura afecțiunii pacientului. Bucătăria poate asigura până la 900 de porții în fiecare zi, cu un personal de peste 35 de persoane.

Imediat după terminarea conferinței, presa a fost invitată pe secția Cardiologie pentru a discuta cu pacienții despre calitatea mâncării. I-am prins exact la ora mesei, cu toții arătându-se încântați de mâncare. ”Îi lipsește sarea, dar nu avem voie să consumăm sare. Exceptând acest lucru, este foarte bună și sățioasă. O primim caldă, proaspătă. De-a lungul anilor am fost internat de mai multe ori, iar schimbarea mâncării chiar se simte”, ne-a mărturisit unul dintre pacienți.