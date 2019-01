Spectacole ale Teatrului de Nord la Satu Mare şi Carei

Odată trecută aniversarea de 50 de ani, secţia română a Teatrului de Nord îşi reia spectacolele în această săptămână, iar primul are loc chiar azi, de la ora 18, în Sala Mare, în abonamentul ”Ioan Slavici”.



Se reia dramatizarea nuvelei ”Despre şoareci şi oameni” (Of mice and men), publicată de John Steinbeck în 1937, spectacolul fiind regizat de Andrei Mihalache. Decorul şi costumele sunt aduse în scenă de Alexandru Radu. Din distribuţie fac parte actorii Ciprian Vultur, Andrei Stan, Sorin Oros, Valentin Oncu, Dorina Nemeş, Stelian Roşian, Romul Moruţan, Cătălin Mareş, Sergiu Tăbăcaru, Cristian But şi un câine mare şi negru.

Alte două spectacole regizate de Andrei Mihalache vor fi prezentate mâine la Teatrul Municipal din Carei: de la ora 10 ”Prostia omenească” după Ion Creangă (în distribuţie Carmen Frăţilă, Vlad Mureşan, Dana Moisuc, Rora Demeter, Adriana Vaida, Tibor Székely, Lucia Maria Racşan, Cristian But, Dorina Nemeş, Sergiu Tăbăcaru, Alina Negrău) şi de la ora 18 ”Profesorul de franceză” de Tudor Muşatescu (cu Dorina Nemeş, Alina Negrău, Roxana Fînaţă / Alexandra Odoroagă, Andrei Stan, Andrei Gîjulete, Sergiu Tăbăcaru, Andreea Mocan, Rora Demeter / Ioana Cheregi, Raluca Mara, Anca Dogaru, Crina Andriucă, Tibor Székely, Carmen Frăţilă, Carol Erdos / Stelian Roşian, Cristian But