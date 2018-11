Spaniolul Maikel Lopez a început munca la CSM Satu Mare (Foto)

Se pregăteşte de pe acum revanşa cu Sepsi

Maikel Lopez a ajuns miercuri seara la Satu Mare, iar prima sa dorinţă a fost să vadă sala în care va juca. Prima întâlnire cu baschetbalistele de la CSM a avut-o joi, la antrenamentul de la ora 11:00. La sala LPS “Ecaterina Both” s-a aflat tot staff-ul tehnic, respectiv Vasile Fogel, directorului clubului sătmărean.

Noul antrenor de la CSM a fost prezentat de Vasile Fogel după care a purtat primele discuţii cu jucătoarele sătmărence.

“Era nevoie de această schimbare deoarece cu domnul Dobă n-am reuşit să obţinem performanţele dorite. Vom avea probleme juridice cu dânsul, dar asta este altă problemă. Nu ne-am înţeles la despărţire, el şi-a părăsit echipa conform Codului Muncii, fără să anunţe, fără să semneze contractul de despărţire. Cu domnul Boian nu am obţinut hârtiile necesare de la Federaţia Română de Baschet, am fost şi amendaţi după meciul de la Târgovişte unde nu a avut voie să se ridice de pe bancă. Acum ne-am orientat spre un antrenor care a avut performanţe foarte notabile atât în campionatul spaniol, atât în campionatul maghiar, cât şi ligile europene. N-a venit târziu această schimbare, campionatul este lung. În următoarele trei săptămâni avem patru meciuri pe care trebuie să le câştigăm obligatoriu. Putem să pregătim în linişte revanşa cu Sfântu Gheorghe. O să fie bine”, ne-a declarat Vasile Fogel, directorul de la CSM Satu Mare.

“Antrenez de mai mulţi ani, am ajuns în Insulele Canare, Finlanda şi în Ungaria unde am avut patru ani foarte buni. De acolo m-am întors în Insulele Canare, după care a venit oferta de la Satu Mare. Antrenând în Ungaria, m-am bucurat să revin într-un loc apropiat. În trecut am participat în România la câteva turnee amicale. Mi s-a părut un loc interesant în care să antrenez. La acele turnee am văzut şi câteva echipe din România. Ştiu că aici este un campionat scurt, în care echipele se întâlnesc de multe ori. Dar este un campionat destul de puternic, cu echipe de tradiţie. Cunosc câteva jucătoare de la CSM Satu Mare, după nume. Pe câteva am avut şi ocazia să le înfrunt în ligile europene. Am semnat un contract până la finalul sezonului. După care vom vedea”, ne-a spus Maikel Lopez.

Altfel, tot lotul este valid, mai puţin Matea Tavic, jucătoare care va lipsi aproximativ o lună de pe parchet după accidentarea la gleznă suferită la Târgovişte.

Pentru CSM Satu Mare urmează meciul de acasă cu Olimpia Braşov. Primul meci cu Maikel Lopez antrenor se va juca pe 28 noiembrie, cel mai probabil de la ora 18:00.