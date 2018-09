Spălătoria de maşini FIRST, servicii Non Stop pe bani puţini

S-a deschis FIRST, prima spălătorie de maşini Non Stop din Satu Mare! Este o spălătorie Self-service, la care fiecare sătmărean are posibilitatea să-şi spele propria maşină în una dintre boxele disponibile, contra unei sume avantajoase.

După cum ne-a spus Aurelian Băluţă, proprietarul FIRST, spălarea maşinii se face cu ajutorul unor jetoane care se pot achiziţiona de la automatele amplasate în incinta spălătoriei. Fiecare jeton valorează 2,5 lei şi are alocate 100 de secunde, acest sistem fiind unic în Satu Mare. Clienţii beneficiază de cinci programe de spălare cu apă caldă, după cum urmează: cu detergent solid, cu perie spumantă, clătire cu apă demineralizată, ceruire şi clătire finală cu apă demineralizată şi tratată prin Osmoză Inversă (maşina nu mai trebuie ştearsă). De asemenea, spălătoria are şi două multifuncţionale care oferă trei servicii: aspirare, lichid de parbriz şi protecţie/luciu amvelope. Cele cinci boxe au înălţimea de 2,5 metri şi lăţimea de 4,2 metri şi sunt prevăzute cu sistem de încălzire care le protejează de îngheţ în perioada de iarnă.

Aurelian Băluţă spune că această spălătorie oferă sătmărenilor numeroase beneficii precum rapiditatea, timpul redus de aşteptare, alături de flexibilitate în alegerea programelor utilizate. Probabil cel mai important aspect este programul disponibil la orice oră din zi şi din noapte, inclusiv la sfârşit de săptămână, perioadă când maşina se murdăreşte cel mai uşor în urma drumurilor făcute în afara oraşului. Mai mult, spălătoria FIRST poate fi găsită şi pe aplicaţia telefonică Ready2Wash prin intermediul căreia clienţii pot achiziţiona jetoane.

Spălătoria este amplasată pe strada Botizului la numărul 153.