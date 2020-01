Soții Bertici au ajuns la destinație: Oymyakon, la minus 50 de grade

Miercuri spre joi noaptea (9 ianuarie), aproximativ la ora unu, ora României, acolo aproximativ ora 9 dimineața, soții Bertici au pornit din localitatea TomTor spre punctul cel mai îndepărtat, punctul culminant al expediției Hello Siberia: Oymyakon, „Polul Frigului”.

La plecare au mai transmis un mesaj: „Dragilor. Peste o oră pornim spre Oymyakon. Dacă bunul Dumnezeu ne ajută peste vreo 3 ore ajungem! Suntem la 40 de kilometri!”

Se pare că totuși, parcurgerea celor 40 de km le-a luat cu ceva mai mult de 3 ore, căci pozele victorioase ale celor doi aventurieri în extazul bucuriei, în centrul localității Oymyakon au apărut în paginile de socializare abia dimineața, în jurul orei 8 (hRo), deci la circa 6-7 ore de la plecare. Probabil că nu a fost o călătorie deloc ușoară, dar ajunși la destinație, satisfacția a fost atât de mare, încât nici nu au mai pomenit de greutățile de pe drum și de vicisitudinile vremii. Doar din câteva imagini pe care le-au postat reiese că temperatura aerului în momentul respectiv a fost în jur de -50 grade C. Au parcurs 11.500 km în condiții extreme, dar au reușit! Au ajuns la Oymyakon. După expediția de anul trecut Attila s-a plâns că la -25 grade C îi dureau degetele, nu și-au putut desface bagajele. Acum, la -50 grade C nimic nu a mai contat, doar reușita, bucuria succesului.

După ce au depășit primele momente de euforie și-au făcut noi prieteni și la Oymyakon, au stat de vorbă cu localnicii și chiar și cu Moș Crăciunul siberian, care acolo se numește „Regele”.

După câteva ore în „Polul Frigului”, soții Bertici au pornit înapoi spre casă.