Sorin Grindeanu, reacţie la protestele împotriva Guvernului

Premierul Sorin Grindeanu susţine că respectă dreptul la opinie şi la protest al oamenilor, dar i se pare inacceptabil ca anumite poziţii să fie impuse doar pentru că unii strigă mai tare decât alţii.

„Respect opiniile argumentate. Este un drept legal să protestezi în România, atâta timp cât o faci legal şi nu îi deranjezi pe aţii. Eu respect dreptul cetăţenilor de a protesta. Am urmărit opiniile care au reieşit din aceste mitinguri. Multe dintre ele pot să le cataloghez şi pot spune că au fost distorsiuni. De ce? Pentru că a contat sursa din care s-au prezentat.

Nu cred în agresivitatea pumnului, cum nu cred nici în agresivitatea pumnului. Nu mi se pare că argumentele însoţite de agresivitate sunt cele care trebuie să primeze. Nu cred că această hiperbolizare a binelui sau a răului sau a crede că doar ce spui tu este bine, pentru că poţi ajunge la rău.

Este un lucru, clar, politic în aceste proteste. Sunt şi oameni veniţi fără culoare în piaţă, dar în urmă cu câteva săptămâni am avut alegeri, iar noi am câştigat aceste alegeri şi am câştigat cu un program de guvernare pe care îl vom pune în practică. Sigur, ne aşteptam la tot felul de piedici”, a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3.

De asemenea, premierul s-a arătat deranjat de faptul că preşedintele Klaus Iohannis a mers alături de oameni în Piaţa Universităţii.

„Pentru mine, prezenţa preşedintelui în stradă a fost o surprinză neplăcută. Eu am încercat să am o relaţie instituţională corectă cu Administraţia Prezidenţială, ba uneori am lăsat de la mine, tocmai pentru a avea o relaţie constructivă. Am dorit să lăsăm deoparte politica şi vreau să administrăm ţara. Nu doar acea prezenţă a fost una neplăcută pentru mine. Noi, PSD, nu am venit pe picior de război cu preşedintele Klaus Iohannis. Transformarea acestor lucruri într-o bătălie politică, este o abordare greşită din partea Administraţiei Prezidenţiale. De aceea, pot să vă spun că ceea ce noi am încercat şi anume o relaţie normală, a fost înţeles greşit de partea cealaltă.

Anul trecut, bugetul a fost adoptat pe 9 decembrie în Guvern şi pe data de 10 a fost trimis pentru a lua avizul de la CSAT. Eu am sperat la un tratament egal cu cel de anul trecut, să pot să trimit bugetul cât mai repede la Parlament. Am cerut colegilor mei, să meargă la fiecare Comisie titularii de portofolii şi să explice bugetul pe fiecare filă în parte. De asemenea, am cerut directorilor de instituţii să meargă ei, pentru că asta arată respect faţă de forul suprem al democraţiei”, a mai adăugat Grindeanu.