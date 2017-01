Soprana Rebecca Mitrașca a concertat la Catedrala Romano-Catolică

Primul eveniment muzical al anului 2017 în Satu Mare s-a produs joi seară, în Catedrala Romano-Catolică, După liturghia de seară, soprana Rebecca-Astrid Mitrașca a oferit un recital de muzică sacră și arii de operă, alături de Balaszko Balazs, aflat de această dată în calitate de organist.



Tânăra soprană sătmăreană, studentă în anul II la Facultatea de Arte a Universității din Oradea sub îndrumarea profesoarei Lavinia Cherecheș, și-a asumat un tur de forță vocal și de asemenea un risc, alegând să cânte de lângă orga Catedralei și având astfel o provocare imensă în față: lipsa contactului vizual cu publicul, orga fiind situată la balcon, și imensitatea spațiului pe care vocea sa trebuia să-l umple. O provocare pe care soprana, în mare parte, a reușit s-o biruie, deși în unele momente dificultatea încercării a părut s-o copleșească. Publicul prezent în Catedrală a aplaudat-o cald și generos la finalul recitalului.

Programul a fost deschis de piesa pentru orgă solo „Vino, divin Mesia” de Cesar Franck, urmată de „Panis Angelicus” din Missa solemnă a aceluiași compozitor francez. A urmat primul „Ave Maria” al serii, cel compus de Giulio Caccini, iar apoi „Vidit suum dulcem natum” (Își văzu Fiul cel dulce) din „Stabat Mater” de Giovanni Battista Pergolesi și „Bist du bei mir” (Ești tu cu mine) de Bach. Următorul moment organistic a fost tot din muzica lui Johann Sebastian Bach – Preludiul și Fuga BWV 555. Concertul a continuat cu aria „Lascia ch’io pianga” din „Rinaldo” de Haendel, „Ave Maria” de Michal Lorenc, „Pieta, Signore” de Alessandro Stradella, „Ave Maria” de Charles Gounod, pe o temă de Bach, și în fine „Alleluia” din motetul „Exultate jubilate” de Mozart.

Următoarea întâlnire cu muzica clasică este programată în 12 și 13 ianuarie, prin Concertul Extraordinar de Anul Nou al Filarmonicii „Dinu Lipatti”.