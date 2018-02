Soprana Angela Gheorghiu, recompensată cu trofeul Victoire d’Honneur pentru întreaga carieră

Soprana Angela Gheorghiu va primi, vineri seară, trofeul Victoire d’Honneur pentru întreaga carieră, la a 25-a ediţie a premiilor Victoires de la Musique Classique.

Ceremonia va avea loc la auditoriumul Grange au Lac, iar Angela Gheorghiu este invitat special, potrivit unui comunicat remis News.ro.

Ea este prezentată de către organizatori drept „cea mai flamboaiantă, cea mai uimitoare şi mai emoţionantă dintre sopranele de astăzi. Ceea ce o face unică în istoria muzicii nu este numai vocea sa catifelată, de o amploare excepţională, dar şi prezenţa sa scenică”.

Ceremonia decernării premiilor Victoires de la Musique Classique va fi transmisă în direct de la Grange au Lac, vineri seară, de posturile France 3, France Musique şi Culturebox.

Angela Gheorghiu s-a născut în Adjud, pe 7 septembrie 1965. Şi-a făcut debutul internaţional în 1992, la Royal Opera House, în „La Boheme”. În acelaşi an, a debutat la Metropolitan Opera New York şi la Opera de Stat din Viena. La Royal Opera House a cântat pentru prima dată „La Traviata”, în 1994. Angela Gheorghiu a fost o prezenţă constantă în săli de operă şi de concert din oraşe ca New York, Londra, Paris, Salzburg, Berlin, Tokyo, Roma, Seul, Veneţia, Atena, Sao Paolo, Los Angeles, Amsterdam, Kuala Lumpur, Zürich, Viena, Salzburg, Madrid, Barcelona, Valencia, Praga, Montreal, Moscova, Ljubljana şi Shanghai.

A înregistrat numeroase discuri la case precum Decca şi EMI, iar în martie 2015, Warner Classics a lansat o colecţie aniversară – 25 de ani de carieră -, cuprinzând 8 CD-uri şi 1 DVD, intitulată „Autograph”.

Pentru cariera sa extraordinară, a primit mai multe distincţii, printre care La Medaille Vermeille de la Ville de Paris şi titlurile de Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor şi Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor, acordate de Guvernul francez.

Angela Gheorghiu este Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte din Iaşi, al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca şi al Universităţii Bucureşti. În 2010, a fost decorată cu Ordinul „Steaua României” în grad de Comandor – cea mai înaltă decoraţie acordată de către Preşedinţia României, iar doi ani mai târziu a primit Medalia „Nihil Sine Deo” din partea Regelui Mihai I al României, pentru promovarea valorilor culturii româneşti în străinătate.

În 2015, Angela Gheorghiu a primit European Cultural Award pentru Muzică, la Dresda, cu ocazia celebrării a 25 de ani de la unificarea Germaniei.