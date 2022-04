Sony a anunţat a treia parte din franciza „Venom” cu Tom Hardy

După succesul la box office al „Venom: Let There Be Carnage”, franciza va avea şi al treilea film, a confirmat Sony la CinemaCon 2022, marea întâlnire anuală din Las Vegas a proprietarilor de săli de cinema. Studiourile au anunţat acest nou proiect în cadrul unei prezentări a lungmetrajelor lor următoare.

Dacă nu a fost oferită nicio informaţie în ceea ce priveşte numele scenariştilor şi regizorilor acestui nou proiect, a fost confirmat faptul că Tom Hardy va reveni în rolul lui Eddie Brock.

Fanii au speculat despre această revenire încă de când actorul britanic a apărut într-o scenă din „Spider-Man: No Way Home”. Unii dintre ei speră aşadar că cele două personaje Marvel se vor întâlni în această nouă parte.

Până în prezent, primele două filme „Venom”, cu Tom Hardy în rolul anti-eroului Marvel, au încasat 1,4 miliarde de dolari la box office-ul global. Lansat în octombrie anul trecut, al doilea capitol, „Venom: Let There Be Carnage” a obţinut a doua cea mai bună performanţă post-pandemie din Statele Unite, cu venituri de 90 de milioane de dolari.