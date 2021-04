Sondaj: Trebuie să se implice preoţii în campania de vaccinare?

Premierul Florin Cîţu a arătat, săptămâna aceasta, în timpul unei conferinţe de presă la Palatul Victoria, că este nevoie de implicarea bisericii, mai ales la sate, şi de cea a autorităţilor locale în campania de vaccinare împotriva virusului Covid-19.

Astfel, se încearcă informarea unui număr cât mai mare de români privind beneficiile imunizării, deoarece numai aşa putem reveni la normalitate, a mai declarat premierul Cîţu.

De altfel, în satele din România s-a înregistrat un procent mic de vaccinare şi o reticenţă mare în ce priveşte această metodă de a lupta împotriva virusului.

După ce premierul a cerut ajutorul Bisericii în ceea ce priveşte campania naţională de imunizare, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu a declarat că demersurile pentru stoparea răspândirii Covid 19 sunt susţinute de către BOR prin multiple acţiuni. Acesta a declarat că ajutorul Bisericii în ceea ce priveşte informarea populaţiei deja există, în primul rând prin popularizarea de către preoţi a broşurii cu informaţii despre vaccin.

Întrebat dacă este de acord ca, în calitatea sa de protopop al Protopopiatului Greco-Catolic de Satu Mare, să-i îndemne pe preoţi să le vorbească creştinilor în biserici despre campania naţională de imunizare, părintele Dumitru Roman a răspuns:

„Normal că asta facem şi am făcut şi spunem că autorităţile ne recomandă aceste practici şi e firesc că suntem de acord cu asta. Acuma vedeţi dumneavoastră că între medici sunt persoane care nu sunt de acord cu asta, şi sunt medici, probabil există şi între medici astfel de persoane, oricum în marea majoritate, îndrumarea Bisericii şi regula aşa este. Vedeţi şi Sfântul Părinte recomandă chestiunea aceasta, el recomandă, el s-a vaccinat, sunt lucruri susţinute de Biserică. Cu atât mai mult, noi, catolicii, cum să nu urmăm sfatul Sfântului Părinte şi care uitaţi, întâmplător şi premierul Cîţu are şi el această părere şi această idee ca Biserica să sprijine campania aceasta pentru vaccin. Revin. Are tot ajutorul nostru, nu neapărat premierul Cîţu, ci ideea de a fi bine şi a fi linişte în ţară, indiferent cine este persoana care ne îndeamnă şi ne susţine într-o idee ca şi aceasta. Eu m-am imunizat. Acuma sâmbăta care vine fac rapelul, la Centrul de la Policlinica din Satu Mare, cu Pfeizer. În 20 luna trecută am făcut primul vaccin şi acuma sâmbătă fac rapelul, în 10. Ăsta e un lucru care cred că nu mi-e ruşine că l-am făcut. Din momentul în care s-a putut, ne-am înscris şi ne-am găsit un loc la Satu Mare şi am făcut acest gest (…)“, ne-a explicat părintele Dumitru Roman într-o declaraţie telefonică.

Întrebat ce părere are despre declaraţiile făcute de premierul Florin Cîţu legat de implicarea Bisericii în campania naţională de vaccinare, şi anume referitor la îndemnul pe care preoţii ar trebui să-l adreseze credincioşilor de a trece pragul centrelor de vaccinare, părintele protopop Ioan Socolan al Protopopiatului Ortodox Satu Mare, a răspuns:

„Deci nu amestecăm politica cu Biserica. Domnul Cîţu poate să spună câte-o vrea şi ce-o vrea. Nu avem de ce să amestecăm politica şi cu Biserica. Nu suntem împotriva vaccinării, lăsăm la libera alegere a fiecărui credincios, s-o facă pe propria răspundere şi conştiinţă. Nu suntem împotrivă, cine vrea s-o facă, s-o facă, cine nu, mila Domnului. Legat de acest aspect, nu am primit oficial nicio adresă din partea nimănui. Deci premierul Cîţu poate să spună câte-o vrea şi ce o vrea. Adresa ar trebui să vină din partea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, care trebuie să vină de la Patriarhie, prin Mitropolie. E prea devreme pentru a discuta subiectul acesta. Cîţu dacă vrea ajutorul Bisericii, s-o facă într-un mod oficial. Nu la televizor. Să facă o adresă către Patriarhie, precum şi către celelalte culte, nu aşa pe vorbe„, a precizat părintele protopop al Protopopiatului Satu Mare, Ioan Socolan.

