Sondaj: Este bine că nu se va măsura temperatura la intrarea în şcoli?

Aşa cum se ştie, anul şcolar va începe pe 14 septembrie 2020. Anunţul a fost făcut săptămâna trecută chiar de preşedintele României, iar în această perioadă se stabileşte modul în care elevii vor reveni pe băncile şcolilor.

Dragoş Garofil, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, a făcut mai multe declaraţii la dezbaterea despre începutul anului şcolar organizată de senat. Potrivit oficialului, citat de edupedu.ro,nu se va mai măsura temperatura elevilor la intrarea la cursuri, odată cu startul anului şcolar.

Garofil a spus că termometrizarea este ineficientă în cazul copiilor şi al elevilor care vor merge din 14 septembrie la şcoală. Triajul epidemiologic prin măsurarea temperaturii la şcoală nu va mai fi inclus în ghidul cu recomandări de la Ministerul Sănătăţii.

“Legat de termometrizare pot să vă spun că am avut o discuţie foarte lungă. Termometrizarea, după cum ştiţi în prezent, este recomandată în instituţii,însupermarketuri, aduce unplus.Însă în cazul şcolilor, cum foarte bine a remarcat domnul rector, faptul că într-un interval extremde scurt,la începutul orelor se prezintă un număr foarte mare de elevi sau studenţi, termometrizarea la elevi, la intrare, în absenţa acelor termo-scanere din aeroport care cu siguranţă nu vor fi indisponibile în cele 17.000 de şcoli, ar produce colmatarea intrărilor şi ceea ce am câştiga prin eventualitatea depistării unor copii febrili, am pierde prin aglomerarea la intrare ş iimposibilitatea, practic, a unei separări a grupurilor, pe care ne-o dorim. Una din măsurile esenţiale din acest ghid este de a separa pe cât posibil grupurile, o clasă reprezintă un grup. Interacţiunea între clase trebuie să fie cât mai mică, astfel încât atunci când apare un caz el să poată fi izolat la nivelul acelei clase. Legat de termometrizare, ştim iarăşi din practică, copiii fac forme uşoare de boală, majoritatea sunt asimptomatici şi atunci termometrizarea încazul lornu ar aduce…nu are o sensibilitate mare şi este ineficientă. Deci termometrizarea la intrare nu va face parte din ghid”.

Elevii nu vor fi testaţi “în masă” Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii a susţinut că autorităţile vor insista pentru ca un triaj să fie făcut de părinţi, acasă.

Întrebarea nostră este următoarea: