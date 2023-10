SONDAJ: Credeţi că vor fi mutate păcănelele în afara localităţilor?

Premierul Marcel Ciolacu a adus acuzaţii de „şantaj” îndreptate împotriva sa şi a altor oficiali români, după ce a propus un proiect de lege care urmăreşte să interzică funcţionarea sălilor de jocuri de noroc în afara localităţilor.

Spune că în calitate de prim-ministru a solicitat autorităţilor statului român să investigheze dacă există o încălcare a legii şi dacă acuzaţiile de şantaj au o bază solidă sau sunt doar rezultatul unor circumstanţe întâmplătoare.

”Am vorbit cu domnul Simonis, o analiză pe ceea ce înseamnă aceste jocuri de noroc. Normal că mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, şi am început să lucrez împreună cu experţii din Ministerul de Finanţe la ce trebuie modificat în lege ca şmecherii să nu ne mai păcălească. Am iniţiat un proiect de lege cu celebrele păcănele pe care le găsiţi, domnilor primari, în toate comunele şi dumneavoastră ştiţi cel mai bine nenorocirile pe care le creează. Faptul că oamenii mai ales când au o situaţie financiară precară cred că jucând la aceste jocuri, o să se îmbogăţească imediat. Am văzut şi reacţii şi atacurile şi la mine şi la Freddy vor mai fi în continuare cum sunt şi la Sorin Grindeanu”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Proiectul de lege pentru relocarea sălilor de jocuri de noroc în afara localităţilor a fost adoptat în septembrie de către senatori. Acesta propune acordarea licenţelor pentru jocurile de noroc în funcţie de numărul de locuitori din localitate, cu un punct de lucru permis la fiecare 20.000 de locuitori.

Proiectul, iniţiat de parlamentari PSD, vizează modificarea OUG 77/2009 şi prevede că locaţiile pentru jocurile de noroc trebuie să fie situate la cel mult 50 de metri de limitele oraşelor, municipiilor sau comunelor, inclusiv municipiul Bucureşti. Măsura se aplică tuturor agenţiilor de pariuri, cazinourilor şi automatelor de tip păcănele sau slot machines, cu excepţia agenţiilor Loto care comercializează propriile produse.

Proiectul urmează să fie discutat în Camera Deputaţilor, care are rolul de a lua decizia finală în acest caz.

