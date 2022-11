SONDAJ: Credeţi că pensiile mici vor ajunge la 4.000 de lei în luna ianuarie 2022?

Potrivit unei propuneri a PSD, peste 4,4 milioane de pensionari ar putea să primească în luna ianuarie în total 4.000 de lei. Este vorba de 95% din totalul pensionarilor. Asta pentru că din numărul total de pensionari, de 4.603.433 români, au pensia mai mică de 4.000 de lei un număr de 4.405.563 beneficiari.

Astfel o persoană care are o pensie de 2.500 de lei va primi în luna ianuarie un plus de 1500 de lei. O persoană care are o pensie de 1.000 de lei va primi în plus în ianuarie 3.000 de lei, pentru a ajunge la 4.000 de lei, în timp ce cine are o pensie de 1.900 de lei ar trebui să primească în luna ianuarie un ajutor de 2.100 de lei, pentru ca suma să fie în total 4. 000 de lei. La o pensie de 3.700 de lei se va da un ajutor de 300 de lei.

“În primul rând, vreau să închidem şi să vedem care este efortul bugetar pentru compensare pe energie. Din calculele noastre, ne încadrăm cu aceste compensări şi ştiţi foarte bine că există o supraimpozitare, deoarece este un venit excepţional. De aceea, şi aceste compensări, şi aceste legi şi ordonanţe sunt pe perioadă limitată de timp. După ce încheiem acest capitol, va veni ministrul de Finanţe care va spune ce sumă poate aloca măririlor de pensii. Îmi doresc, la fel ca şi restul colegilor, să venim cu o majorare cât mai mare”, a explicat Ciolacu.

