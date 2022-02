Sondaj: Aţi fi de acord ca românii să fie scutiţi de taxe pentru primii 800 de lei?

Deputatul USR Claudiu Năsui pledează pentru scutirea de la taxare a primilor 800 de lei. Pentru un român care munceşte pe salariul minim, o reducere a CAS-ului cu 5% înseamnă doar 127 de lei în plus pe lună la salariu, a mai arătat fostul ministru.

“Să ne uităm pe cifre. Reducerea cu 5% CAS înseamnă, pentru buget, echivalentul a Zero Taxe pe primii 800 de lei. Asta, atenţie, pentru fiecare român care munceşte în această ţară. Care e diferenţa dacă o facem pe una sau pe alta? Pentru bugetul de stat e la fel. Costul e acelaşi. Diferenţa este pentru români. Pentru un român care munceşte pe salariul minim, o reducere a CAS-ului cu 5% înseamnă doar 127 de lei în plus pe lună la salariu. Pe când pentru un salariu mare, să zicem salariul lui Klaus Iohannis, aceeaşi reducere ar însemna 1.530 de lei în plus pe lună. De 12 ori mai mult. Dacă, însă, am scuti 800 de lei de la taxare, toţi românii, indiferent de salariu, ar primi aproximativ 330 de lei în plus”, a scris Năsui pe Facebook. El a adăugat însă, că USR va vota reducerea CAS cu 5%, în cazul în care nu va exista susţinere necesară în Parlament pentru măsura zero taxe pe primii 800 de lei.

