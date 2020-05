Sondaj: Are sau nu dreptate părintele Malanca în disputa cu Arafat?

Multă lume a ajuns la capătul răbdării în aceste două luni de izolare. Marea încercare la care a fost supusă omenirea a presupus sacrificii din partea tuturor, a fiecărui cetățean al planetei.

S-au sistat activități economice, milioane de salariați și-au pierdut slujbele. Pentru prima oară în întreaga lume s-au închis școlile, universitățile, teatrele, muzeele, galeriile de artă, dar și bisericile. Lumea s-a împăcat cu situația. Conducătorii marilor corporații, cetățenii de rând, artiștii cărora li s-a interzis acțiunile culturale, s-au conformat. Toată lumea, de la vlădică până la opincă, a respectat regulile impuse în timpul stării de urgență.

Au fost și excepții, insuficiente pentru a încuraja instalarea haosului. Printre excepții, am putea include și mesajul postat de părintele Marcel Malanca intitulat „Cei 5 de NU!!!”

Publicăm mesajul integral al părintelui protopop din Negrești-Oaș, dar nu fără a face o mică, o foarte mică precizare legată de o paranteză în care regăsim un nume: Harrari.

Cine este Harrari și cum a ajuns acesta să fie citat de un preot ortodox?

Cărțile care l-au făcut celebru sunt simple speculații, elucubrații pe marginea unor teme universale. Cea de-a treia, „21 de gânduri despre secolul 21”, este citită cu interes și de Viktor Orban, premierul Ungariei.

Istoricul israelian neagă toate religiile, la 20 de ani și-a recunoscut public homosexualitatea, căsătorindu-se cu un bărbat.

De ce a simțit părintele Malanca nevoia să arate într-un text scris, probabil, din convingere, că este un cunoscător, eventual un admirator, al lui Yuval Noah Harrari? De exemplu de ce nu l-a citat părintele Malanca pe Mircea Eliade, un adevărat uriaș istoric al religiilor? Sau să fi citat vreun apostol? De ce Harrari, și nu Nassim Taleb, un alt teoretician al crizelor?

Dacă părintele protopop Marcel Malanca nu așteaptă replica lui Raed Arafat, noi așteptăm cu interes precizările necesare pentru ca textul dumnealui să nu fie interpretat ca zădărnicire a luptei anti-coronavirus.

Mesajul părintelui Marcel Malanca

“Cei 5 de NU !!!

1. NU! d-le Arafat, nu mai pot tolera să vă aud cum explicați românilor modalitatea în care trebuie să-și organizeze viața duhovnicească, cum întrețineți această angoasă și vădită nemulțumire care există în sufletul milioanelor de creștini, ajunși deja la capătul răbdării, după două luni de silnicie psihică, cărora ar trebui să le oferiți soluții, NU interdicții!

2. NU! d-le Arafat, nu aveți autoritatea necesară (NU ați avut-o nici până acum) să vă mai pronunțați privind deschiderea sau închiderea bisericilor. NU cred să vă fi acordat cineva puterea de a ”încuia”. Până acum și până la sfârșitul veacurilor ”cheile” sunt păstrate de sacerdoți (“qui habet aures audiendi, audiat”) NU-L ispitiți pe Dumnezeu!

3. NU! d-le Arafat, NU pot și NU cred că e corect să vă adresați creștinilor privind viața liturgică și spirituală. Aveți cu totul altă funcție, altă calitate, aveți alte atribuții, alte sarcini. NU vă preocupați, creștinii au păstorul lor care poate și știe cum să le vorbească și cum să-i liniștească, pentru că aceștia ”cunosc glasul” păstorului, ”după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul lui.”

4. NU! d-le Arafat, NU consider a fi lipsă de respect, dimpotrivă, apreciez dedicarea și profesionalismul d-voastră. Dar tocmai pentru a-mi păstra stima și aprecierea, NU vă rog, vă solicit respectuos să găsiți alte formule și alte variante să dați explicații poporului privind interdicțiile. Vă pot da un sfat: folosiți un abecedar de psihologie pozitivă. Știu că și eu am abuzat de NU în acest articol, dar voiam să vedeți cum sună și cum vibrează până și ultima coardă sensibilă, deja dezacordată, din suflet și din conștiință, după un NU rostit de mii de ori, în răstimpul celor două luni, în fața milioanelor care v-au ascultat. Poate de acum NU vor mai auzi.

5. NU! d-le Arafat, NU instig. Îi rog pe toți să aibă răbdare, să aibă credință, să aibă discernământ. Să NU audă toate inepțiile injectate de canalele de dezinformare. Pentru că informații am primit cu butoiul. NU ne-au făcut mai buni, din păcate, nici mai inteligenți, nici mai sănătoși (mintal). Asta deoarece puterea NU este în mâna celui care are informații, ci a celui care are claritate și le poate discerne (Harrari).

*

P.S.1: Spuneați că biserica ”reprezintă una dintre zonele în care merg bătrâni, persoane vulnerabile”.

Păi… am o nedumerire: persoanele vulnerabile nu merg și la saloanele de întreținere, în magazinele burdușite de clienți sau cu autobuzul? Hm…?!

NU trebuie să explicați.

P.S.2: NU aștept răspuns.

P.S.3: Să avem răbdare! DA…

Pr. Marcel M.”

Întrebarea noastră este: