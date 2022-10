Sondaj: Ar trebui să se elimine suprataxarea muncii part-time?

Deputatul Dan Barna (USR) şi Raluca Turcan (PNL) nu susţin suprataxarea contractelor de muncă part-time. Fostul preşedinte USR, Dan Barna spune că măsura nu a făcut decât ”să scoată de pe piaţă nişte zeci de mii de locuri de muncă”. „Eu sprijin principiul conform căruia impozitele trebuie să fie legate direct de cantitatea de muncă prestată. (…) Soluţia propusă de USR este exact asta, renunţarea la această măsură care nu a făcut decât să scoată de pe piaţa forţei de muncă nişte zeci de mii de locuri de muncă, tocmai din acest motiv, angajatorii nu au niciun stimulent să plătească dublul impozitului pentru jumătate de muncă şi atunci fie munca respectivă s-a dus în zona gri sau neagră”, a declarat Dan Barna într-o conferinţă de presă susţinută la Sibiu.

Şi preşedinta PNL Sibiu, Raluca Turcan a anunţat că atât ea cât şi mulţi colegi din Camera Deputaţilor susţin corectarea măsurii.

„Eu o consider o măsură greşită şi dincolo de faptul că nu încurajează creşterea numărului de locuri de muncă, nici financiar nu îşi atinge ţinta pentru care ea a fost introdusă. (…) De aceea am depus un amendament la legea de aprobare a acestei ordonanţe de urgenţă. Din nefericire în Senat acest amendament a fost respins, dar la Camera Deputaţilor voi milita foarte puternic şi am foarte mulţi colegi care susţin corectarea acestei măsuri. Sper să şi reuşim”, a precizat fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan.

Întrebarea noastră este:

Sondaj: Ar trebui să se elimine suprataxarea muncii part-time? Da

Nu View Results