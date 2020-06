Sondaj: Ar trebui introdusă educaţia sexuală în şcoli?

Iniţiativa PSD şi PNL prin care predarea educaţiei sexuale în şcoli este eliminată, fiind înlocuită cu ”educaţie sanitară” pentru care este nevoie de acordul expres al părinţilor, a fost adoptată miercuri de Camera Deputaţilor. S-au înregistrat 269 de voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” şi 35 de abţineri.

Potrivit amendamentului propus de liberali şi social democraţi, şi adoptat deCamera Deputaţilor, ”derularea sistematică în unităţile şcolare, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai copiilor, de programe de educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sanitară, în vederea prevenirii contractării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor.”

Camera Deputaţilor este forul decizional în acest caz. Legea privind predarea educaţiei sexuale în şcoli a fost iniţiată de USR, a fost adoptată de Parlament în luna martie şi a fost promulgată, pe 3 aprilie, de preşedintele Klaus Iohannis.

USR s-a opus variantei de lege introduse de PSD şi PNL, prin care materia nu se mai numeşte „educaţie sexuală”, ci „educaţie sanitară”, iar predarea este făcută doar cu acordul părinţilor.

”Ne deranjează «sexuală» şi am schimbat cu sănătate, dar vorbim de boli sexuale. În ultimele minute, în acea Comisiei de Muncă şi în cea Juridică s-au votat nişte amendamente care, până la urmă, aduc atingere accesului la educaţie pentru sănătate copiilor noştri. Sintagma «educaţie sexuală» de care s-au împiedicat foarte mulţi exista din 2004. Ce am propus în legea 45, care a fost modificată prin acest articol, a fost doar o precizare clară: cel puţin două sesiuni de informare pentru copiii noştri. Acum, şi cele două sesiuni minime, «sistematic» înseamnă mai deloc, exact ce s-a făcut şi până la momentul de faţă, pentru că doar 10% din copiii României au acces la acest opţional, care are o programă aprobată de Ministerul Educaţiei şi toate minciunile şi falsurile care circulă pe internet trebuie demontate aici de la tribuna Parlamentului. Prezenţa semnăturii părinţilor va îngreuna accesul copiilor la educaţie, pentru că, de multe ori, ştim foarte bine, să obţinem semnătura părinţilor este foarte greu, mai ales cei care sunt plecaţi la muncă prin Europa, mulţi nu sunt acasă alături de copiii lor, nu au capacităţi psiho-pedagogice ca să înţeleagă necesitatea unor informaţii legate de prevenirea bolilor sexuale, a sarcinilor accidentale, a traficului de minori, a agresiunilor. Semnătura părinţilor este o dovadă de birocraţie suplimentară. Mulţi copii din familii sunt agresaţi, există incest în familii. Sunt foarte multe cazuri. Suntem pe locul I din Europa cu 18.000 de mame adolescente minore. Eu nu cred că este un lucru de laudă”, a spus deputatul USR, Cristina Iurişniţi, iniţiatoarea legii care este în vigoare privind educaţia sexuală, potrivit digi24.ro.

