SONDAJ: Ar merita Compagno la naţionala României? Stoichiţă surprinde

Deşi a fost pe o listă preliminară în Italia, Andrea Copagno n-a debutat la naţionala de acolo. Zilele trecute s-a vorbit de naturalizarea jucătorului de la FCSB. Ar trebui să se încerce ”aducerea” lui Copagno la naţionala României? O reacţie din partea Federaţiei Române de Fotbal a oferit-o Mihai Stoichiţă.

“Poate fi interesant, nu pot să spun. Să spun eu hotărât pe cine să aduc la echipa naţională, cum vine asta? Nu, nu-l naturalizăm. Nu cred că e cazul să-l naturalizăm. Să vedem, trebuie să analizăm. Sincer, nu sunt cel mai entuziasmat om de pe lume în legătură cu el.

Are multe greşeli tehnice. Într-adevăr, are o combativitate extraordinară, joacă foarte bine cu spatele la poartă. Lasă foarte multe mingi pentru coechipieri să vină să joace pe culoare, are anumite calităţi pentru această poziţie.

Atacă colţul scurt, asta e o mare calitate, ceea ce nu fac vârfurile din România. Atacă mereu colţul scurt şi e extrem de periculos. La combinaţii aşa e mai greu cu Compagno”, a susţinut Mihai Stoichiţă la Fanatik.

