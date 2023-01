Şofer drogat prins la volan în Carei

Luni, 9 ianuarie, în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Carei-Biroul Rutier, în timp ce desfăşurau activităţi de supraveghere şi control a traficului pe raza localităţii, au efectuat semnale de oprire unui autoturism, la volanul căruia se afla un tânăr de 21 de ani.

Procedura de testare preliminară cu un mijloc tehnic certificat pentru determinarea substanţelor psihoactive în organism a indicat faptul că tânărul s-ar afla sub influenţa tetrahidricanabinolului (THC), fiindu-i prelevate mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a acestui aspect.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.