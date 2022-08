Şofer din Bucureşti, depistat pozitiv la cocaină în satul Trip

În 13 august, în jurul orei 02.00, poliţiştii au efectuat semnale de oprire unui autoturism, în localitatea Trip. Poliţiştii au stabilit identitatea conducătorului auto, respectiv un tânăr, de 19 ani, domiciliat în municipiul Bucureşti, care a fost supus unei testări anti-drog, rezultând faptul că acesta se afla sub influenţa substanţelor psihoactive (cocaină).

Totodată, poliţiştii au procedat la efectuarea controlului corporal asupra tânărului, descoperind 4 pliculeţe care conţineau substanţe stupefiante. Conducătorul auto a fost condus la unitatea spitalicească, unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei sau a substanţelor psihoactive în organism. Cercetările sunt continuate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive.