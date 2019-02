Socialiştii preşedintelui Dodon câştigă alegerile din Moldova

Opoziţia contestă valabilitatea scrutinului. Dodon este gata să dizolve Parlamentul

Partidul Socialiştilor (PSRM), formaţiunea preşedintelui prorus Igor Dodon, s-a clasat pe primul loc în urma scrutinului parlamentar din Republica Moldova, fiind urmat de alianţa electorală ACUM (opoziţia pro-europeană) şi Partidul Democrat, potrivit rezultatelor preliminare anunţate de Comisia electorală de la Chişinău.

După numărarea a peste 99% dintre voturi, Partidul Socialiştilor (centru-stânga, prorus) a obţinut 31,2%. Poziţia a doua este ocupată de Blocul electoral proeuropean ACUM, care a obţinut 26,5% dintre voturi. Alianţa ACUM este formată din Platforma Demnitate şi Adevăr, condusă de Andrei Năstase, şi Partidul Acţiune şi Solidaritate, condus de Maia Sandu. Pe locul trei se situează Partidul Democrat din Moldova, condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc, cu 23,7% dintre voturile numărate.

În Parlamentul de la Chişinău a mai intrat şi Partidul ŞOR (prorus), care a obţinut 8,3% dintre voturi. Restul partidelor nu au reuşit să treacă pragul electoral de 6%. Prezenţa la vot la aceste alegeri legislative a fost de 49,22%. Matematica votului indică o posibilă coaliţie între oamenii lui Dodon şi Plahotniuc.

Maia Sandu şi Andrei Năstase contestă votul

Maia Sandu şi Andrei Năstase, liderii Blocului Electoral ACUM, format din Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) şi Platforma Demnitate şi Adevăr (DA), consideră că alegerile au fost fraudate şi ar trebui să fie invalidate, anunţând totodată că urmează proteste pe această temă.

Întrebată dacă va recunoaşte rezultatele scrutinului electoral, lidera PAS, Maia Sandu, într-o intervenţie telefonică la o televiziune din România, a declarat următoarele: “Noi am cerut deja ca rezultatele alegerilor să nu fie recunoscute pe cele două circumscripţii în care au votat cetăţenii Republicii Moldova din stânga Nistrului, inclusiv pentru că noi nu am avut nicio posibilitate să facem campanie electorală acolo, să-i informăm despre noi şi programul nostru. Ţinând cont de aceste încălcări, sperăm să fim sprijiniţi de observatorii internaţionali .În rest, am declarat, am constatat fraude majore…Comunicăm acum cu colegii noştri din diferite localităţi ca să documentăm toate fraudele şi am anunţat deja că vom ieşi la proteste, pentru că considerăm aceste alegeri fraudate”, a spus Maia Sandu. La rândul său, Andrei Năstase, liderul Platformei DA, a declarat: “Aceste alegeri nu pot fi nici libere şi nici corecte, deci aceste alegeri nu pot fi validate din punctul meu de vedere”, susţine Năstase.

Preşedintele PMP din România, Eugen Tomac, a tras un semnal de alarmă cu privire la alegerile din Republica Moldova, susţinând că zeci de autocare cu proruşi au trecut Nistrul pentru a vota. El mai afirmă că bătălia nu este despre cine va conduce sau nu, ci despre anexarea din nou a Republicii Moldova de către Rusia.

Dodon e pregătit să dizolve Parlamentul

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunţat, luni, că, imediat după validarea rezultatului alegerilor parlamentare, va demara discuţii cu liderii partidelor care au acces în legislativ. El a atras atenţia asupra faptului că, în cazul în care cele patru formaţiuni politice parlamentare nu vor ajunge la un consens în vederea creării majorităţii, va pleda „pentru dizolvarea cât mai rapidă a acestui parlament şi alegeri parlamentare anticipate”.

Comisia Electorală a anunţat şi rezultatele unui referendum. La întrebarea privind reducerea numărului deputaţilor în Parlament 730 mii de alegători au optat “pentru”, iar circa 260 de mii au votat “contra”. La întrebarea privind opţiunea cetăţenilor de a revoca mandatele deputaţilor, circa 790 mii de votanţi au optat “pentru”.