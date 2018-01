Soarta Olimpiei este pecetluită!

Cu mari datorii, fără sprin financiar, clubul sătmărean se va retrage din L2

În emisiunea de joi seara “Agenda publică“, emisiune difuzată de Informația TV s-a clarificat într-o bună parte situația Olimpiei. Dar nu în sensul dorit de cei care iubesc fotbalul, al celor care le pasă de fotbalul sătmărean, al celor care numele “Olimpia” le mai spune ceva.

Din toate discuțiile purtate cu președintele clubului, Istvan Merkli, cu Alexandru Horvat, vicepreședinte al Consiliului Director, a reieșit că soarta Olimpiei este pecetluită. Bani nu sunt, clubul este înglodat în datorii (circa 2,1 milioane lei) și există mari restanțe salariale față de jucători și antrenori, (între 4 și 9 luni), creditorii bat la ușă, echipa a fost penalizată cu pierderea unor puncte etc. În consecință, având în vedere și faptul că majoritatea jucătorilor și-au depus memorii la comisiile FRF, aproape sigur FC Olimpia nu va mai continua în L2.

Dar, trebuie să spunem că conducerea Olimpiei nu prea știe ce să facă în aceste momente. Președintele Merkli ne-a spus că așteaptă un document scris de la membrii asociați ai clubului pentru a putea face pasul următor. “Nu am speranțe de mai bine. Deocamdată nu am făcut nicio notificare la Federație. Eu nu pot să hotărăsc de unul singur. Aștept o poziție oficială de la Consiliul Județean și Consiliul Local, finanțatorii echipei, ca să pot face demersurile ulterioare”, a spus președintele Merkli.

Din discuțiile purtate a reieșit faptul că, totuși, Consiliul Local ar putea continua finanțarea, cu circa 120.000 lei lunar. Bani insuficienți pentru a acoperi cheltuielile curente și a mai achita din datorii.

Pe parcursul emisiunii au intervenit telefonic două persoane, ex președintele Catrinel Raț și Csaba Maskulik, manager city al orașului Satu Mare. Domnul Maskulik a confirmat varianta vehiculată de un timp, de preluare a echipelor de juniori de CL și includerea fotbalului în rândul CSM-lui sătmăream, club finanțat de Consiliul Local. Doar că, neavând echipă de seniori, această variantă nu oferă multe pespective la încheierea junioratului. În plus, domnul Maskulik a declarat că varianta cea mai bună din punctul lui de vedere ar fi aceea a continuării activității Olimpiei.

Catrinel Raț, fost președinte al Olimpiei, bun cunoscător al fotbalului, a afirmat răspicat că la nivel de club a existat un management prost și că principalul vinovat de dezastrul clubului este ex președintele Attila Karda. “Attila Karda este principalul vinovat. El și cei care l-au susținut și l-au pus președinte pe criterii politice. Un habarnist, un filfizon adus de la Buzău. Kelemen Hunor l-a adus la Satu Mare. A cheltuit cum a vrut banii clubului fără niciun control”, a spus Catrinel Raț.

Cuvinte grele dar, dacă ne uităm la cifre, vom constata că în scurtul mandat a lui Attila Karda datoriile Olimpiei a ajuns de la 800.000 lei la 2,1 milioane de lei. În acest sens există și alte păreri. Dar bilanțurile contabile de la sfârșitul fiecărui an spun cu totul altceva.

Una peste alta, chiar dacă oficial nu s-a depus niciun un act la Federație, Olimpia Satu Mare își va înceta activitatea. Un final trist pentru un club, o echipă aproape centenară.

Plecări pe bandă rulantă

În condițiile date, lipsa oricăror perspective, majoritatea jucătorilor Olimpiei vor să părăsească clubul sătmărean. Astfel, în ultimele zile, patru jucători, Dumitru Muntean, Vasile Pop, Marius Șuta și Darius Lukacs au ajuns la un acord în ce privește rezilierea contractelor. Plus Brata care s-a înțeles mai devreme cu clubul.

Pe listă celor care mai vor să plece se mai află Ciprian Duruș, Robi Villand și Romario Rus. Achim, aflat în pregătiri cu Academica Clinceni este așteptat să vină la Satu Mare pentru a discuta despre rezilierea contractului. Lusamba și-a depus memoriu la Federație pentru a deveni liber de contract în timp ce Jurj, venit sub formă de împrumut dela CSU Craiova, se pregătește cu Chindia Târgoviște.

Cristi Munteanu, Fl. Munteanu, Bura, Cubaș, Szasz, frații Vincze, Nemeș, aflați în lotul cu care Olimpia a încheiat sezonul, vor solicita probabil și ei rezilierera contractelor. Singurul care a mai rămas pe poziții pare să fie Florin Mureșan, căpitanul Olimpiei. “Am ceva oferte. Dar mai am speranțe și aștept până în ultima clipă“, a spus Mureșan.