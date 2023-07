SLUJBĂ LA BOTIZ: Episcopul Iustin a sfinţit noua casă parohială

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat în Parohia Botiz din Protopopiatul Satu Mare, unde a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, a binecuvântat noua casă parohială şi a rostit cuvânt de învăţătură.

„Localitatea Botiz este în vecinătatea municipiului Satu Mare, o localitate importantă. E centru de comună, unde avem peste 1.400 de credincioşi ortodocşi, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. În urmă cu patru ani, în 2019, am târnosit biserica şi am sfinţit exteriorul şi interiorul, adică pictura nouă, care s-a executat în timpul păstoririi părintelui Vasile Bura, care a păstorit peste 25 de ani, un sfert de secol, aici şi s-au făcut lucrările care au fost necesare atunci. Mai sunt lucrări de făcut şi noul părinte Marian Miclăuş, tânăr şi râvnitor, împreună cu Consiliul Parohial, vor mai înfrumuseţa biserica în continuare. Acum am venit pentru binecuvântarea noii case parohiale, pe care părintele, împreună cu credincioşii şi Consiliul Parohial, au construit-o ca o necesitate pentru familia preotului şi pentru că este casa comunităţii, până la urmă. E locuinţa provizorie a preotului, dar e casa comunităţii. Preoţii se schimbă, merg, vin şi pleacă. Casa parohială trebuie să fie oglinda şi cea mai frumoasă casă dintr-o comunitate, precum biserica trebuie să fie cea mai frumoasă dintre instituţiile comunităţii, aşa cum este cu această frumoasă pictură. Mai sunt proiecte în viitor, o sală socială pentru activităţi cu tinerii, cu bătrânii şi tinereţea pastorală a părintelui şi râvna Consiliului Parohial şi a credincioşilor, este o localitate cu potenţial atât etnic, cât şi confesional, şi se vor face lucrări frumoase în continuare. Prezenţa noastră aduce mulţumire lui Dumnzeue pentru ceea ce au realizat şi în totdeauna, cu prezenţa noastră le dăm şi îndrumări şi sfaturi şi îndemnuri pentru ceea ce urmează. Slavă lui Dumnezeu pentru toate şi pentru întâlnirea noastră duhovniceascî de astăzi.”

Evenimentul a avut loc duminică, 23 iulie 2023, a şaptea după Sfintele Rusalii, când se citeşte Sfânta Evanghelie despre vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Pr. Ioan Socolan, protopop de Satu Mare, Pr. Marian Miclăuş, paroh, Pr. Alin Vraja din Mărtineşti, Pr. Daniel Stoica din Merişor, Protopopiatul Baia Mare, Pr. Aurel Donca, pensionar, Pr. Viorel Paşca, pensionar, Pr. Prof. Dr. Marcian Onea, inspector şcolar pentru Religie, Pr. Flaviu Merghişan din Odoreu, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Diac. Vlad Nechita, Ipod. Vasile Pop.

La începutul Sfintei Liturghii, a fost hirotesit întru citeţ Florian Vois, student la Teologie, de loc din Botiz, dirijorul corului „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, care dă răspunsurile liturgice la Sfintele Liturghii Arhiereşti oficiate de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, aşa cum s-a petrecut şi astăzi.

Între oficialităţile care s-au rugat azi la Sfânta Liturghie împreună cu credincioşii s-au aflat primarul Ioan Mureşan al comunei Botiz, deputatul Adrian Cozma, membru în Adunarea Naţională Bisericească, prefectul Radu Roca al judeţului Satu Mare, subprefectul Romeo Liviu Pop,

Cuvântul de învăţătură

În vastul cuvânt de învăţătură, Preasfinţitul Episcop Iustin a vorbit despre învăţămintele pe care credincioşii trebuie să le extragă din pericopa evanghelică a duminicii despre vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum.

„Sunt minuni mari, cum numai Mântuitorul le putea săvârşi, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De ce numai Mântuitorul? Pentru că Mântuitorul săvârşea vindecări pe care nu le putea vindeca medicii. Niciodată. N-a intrat în conflioct cu ştiinţa medicală. Nici Biserica nu intră în conflict cu ştiinţa medicală. Dacă te îmbolnăveşti şi ai probleme, nu se zice doar roagă-te şi vino la biserică, ci du-te să te vadă un medic. Te şi rogi, eşti credincios, crezi în Dumnezeu, dar du-te să te vadă un medic. Nu provoca şi nu spera în minune în fiecare clipă şi în fiecare ceas, că nu-i voie să ispiteşti pe Dumnezeu. Te poate vindeca medicul. Bolile pe care le pot vindeca medicii nu este nevoie să le vindece Dumnezeu. Sau le vindecă în parteneriat. Dumnezeu cu medicii creştini şi cu omul credincios. Cam asta e, de fapt, realitatea.”

„Şi pentru că Mântuitorul ne arată cât de iubitor de oameni este şi cât de milostiv şi că ne poartă de grijă, şi că vine spre noi atunci când nu ne aşteptăm, să învăţăm din pericopa evanghelică de astăzi să fim mulţumitori, să-I cerem ajutorul lui Dumnezeu, să-L aşteptăm să vină, cu răbdare, şi vine atunci când nu ne aşteptăm, să avem încredere că orice probleme am avea, oricât de complicat ar fi, de orice suferinţă am suferi, Hristos este doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi este Cel care iubeşte până la răstignire omul, umanitatea şi Mântuirea sufletelor noastre”, a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Binecuvântarea casei parohiale

După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, cu soborul şi toţi credincioşii care au fost la biserică azi s-au deplasat la casa parohială, nou ridicată, în doar trei ani, de comunitate şi administraţia comunală, pe care a binecuvântat-o prin stropire cu apă sfinţită.

Distincţii

Diploma Anului Omagial a fost acordată şi înmânată Consiliului Parohial, Comitetului Parohial de Femei, primarului Ioan Mureşan şi Consiliului Local al comunei Botiz, Adunării Parohiale.

„23 iulie 2023, o zi vinecuvântată pentru Parohia din Botiz, Protopopiatul Satu Mare, prin prezenţa Preasfinţitului Părintelui nostru Iustin, Episcop al Maramureşului şi Sătmarului. S-a săvârşit rugăciune frumoasă, ne-am rugat împreună cu toţi invitaţii aici, în biserica noastră, iar apoi, mergând la casa parohială, am binecuvântat lucrările de acolo. Îi mulţumim lui Dumnezeu că s-a împlinit acest gând al nostru şi această zi am împlinit-o prin rugăciune. Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să dea Preasfinţitului Părtinte Iustin sănătate şi o putere pentru a fi în mijlocul nostru întotdeauna”, a spus preotul paroh Marian Miclăuş.

Andrei Fărcaş,

redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”