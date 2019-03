Situaţia culturii la Satu Mare

Asociaţia Ziariştilor, Artiştilor şi Scriitorilor Sătmăreni este succesoarea Clubului Ziariştilor din Satu Mare inaugurat la 26 martie 1929

Ziarul Satu Mare, anul XI, nr. 13, duminică 31 martie 1929 nota în pagina a doua că la 26 martie s-a deschis Clubul Ziariştilor din Satu Mare. După 90 de ani în curând se va deschide un nou club al ziariştilor, artiştilor şi scriitorilor din Satu Mare.

AZASS (Asociaţia Ziariştilor, Artiştilor şi Scriitorilor Sătmăreni) s-a înfiinţat anul acesta, în urma unei întâlniri a ziariştilor, scriitorilor, artiştilor din Satu Mare. S-au înscris peste 50 de persoane. Scopul acestei asociaţii este acelaşi pe care l-a avut Clubul Ziariştilor din Satu Mare înfiinţat în anul 1929. Şi atunci din asociaţie făceau parte scriitori, artişti plastici, oameni de cultură. Suntem în posesia invitaţiei pe care a primit-o pictorul Aurel Popp de a face parte din Club.

Care este situaţia actuală în cultură?

De ce este nevoie de o astfel de asociaţie? Pentru a aduna la un loc, la diferite manifestări, oamenii de cultură, fie că sunt scriitori, pictori, ziarişti, actori, muzicieni, istorici sau pur şi simplu oameni interesaţi de fenomenul cultural.

Care este situaţia actuală în cultură? Nu doar în Satu Mare, ci la nivelul întregii ţări, se întâmplă acelaşi lucru: nu mai există o confluenţă a artelor. Iată un tablou pe cât de adevărat, pe atât de dureros: Actorii de la Teatrul de Nord nu merg la concertele de la Filarmonica Dinu Lipatti, muzicienii de la filarmonică nu merg la spectacolele teatrului. Salariaţii de la Biblioteca Judeţeană nu merg la expoziţiile de la Muzeul Judeţean, la fel cum muzeografii nu participă la lansările de carte de la bibliotecă.

Consilierii din comisiile de cultură nu merg nici la teatru, nici la filarmonică, nici la expoziţii, nici la lansările de carte. Profesorii de limba şi literatura română nu merg la întâlnirile cu scriitorii, profesorii de istorie nu merg la simpozioanele pe teme istorice. Scriitorii şi artiştii nu merg la teatru, la filarmonică, la expoziţii, la bibliotecă. Fiecare cu bisericuţa lui… Românii nu se duc la acţiunile culturale ale maghiarilor, dar nici maghiarii nu se duc la cele ale românilor. Excepţie fac chefurile, cum ar fi Ziua Oraşului, Partium, Festivalul Pălincii. Şi toţi spun că fac, muncesc pentru cultură.

Cei care aşteaptă să aibă mulţi participanţi când au propriile lor manifestări nu merg la spectacolele de muzică populară, dar nici artiştii de muzică populară nu merg la celelalte manifestări culturale.

Autorul acestor rânduri nu merge la teatru, la filarmonică, la expoziţii, la alte manifestări culturale decât incidental.

La toate manifestările culturale merg doar reporterii de la Informaţia Zilei, de la ITV, de la unele site-uri.

Sigur, există şi excepţii. Dar puţine, foarte puţine. Unii dintre actori mai merg la filarmonică, câte un muzeograf mai participă la câte o acţiune de la bibliotecă, un scriitor mai merge şi la teatru etc. Interacţiunea artelor este un fenomen pe cale de dispariţie nu doar la Satu Mare, ci în toate municipiile reşedinţe de judeţ şi mai ales în Capitală.

Dacă la Satu Mare numărul mediu de participanţi la o manifestare culturală este de 30-40 de persoane, la Cluj, Iaşi Bucureşti numărul participanţilor creşte puţin peste 40-50 de persoane.

Cum spuneam mai sus, există şi excepţii. Un eveniment bine promovat aduce vizitatori. Sunt expoziţii la care participă sute de persoane, lansări de carte şi lecturi publice cu peste o sută de participanţi. Cauzele acestui fenomen trebuie să le caute cei care finanţează acţiunile culturale, şi care la rândul lor sunt plătiţi de stat.

Dacă are cineva altă opinie sunt gata să o împărtăşesc. Mi-ar plăcea să nu am dreptate, dar, aşa cum am spus, şi eu sunt unul dintre cei care absentează în mod nemotivat de la evenimente culturale la care într-adevăr merită să participi.

În final redăm ştirea apărută în ziarul Satu Mare din 31 martie 1929: “Inaugurarea Clubului ziariştilor din Satu Mare. Marţi, 26 martie a.c. a avut loc inaugurarea Clubului ziariştilor din Satu Mare într-o atmosferă deosebit de caldă şi prietenească. Cel dintâi care a vorbit a fost dl. Anton Davidescu, dl. Dariu Pop fiind bolnav. Dl. Davidescu a vorbit cu o vervă care ne-a surprins, făcând o adevărată analiză a stărilor actuale care se manifestă cu deosebire în chestiunile dintre români şi minoritari. Dl. Davidescu a fost viu aplaudat de numeroasa asistenţă. A luat cuvântul apoi dl. Alexandru Deneş care a vorbit aşa cum trebuie, înfierând şi domnia sa stările care de fapt nici nu există în realitate. Dl. Deneş a vorbit în limbajul său umoristic, dar totuşi vorbirea domniei sale a vibrat de adânci adevăruri, care a emoţionat pe mulţi din asistenţă. În numele gazetarilor diletanţi a răspuns dl. dr. Felician Zaciu, care a fost apoi viu felicitat de cei de faţă. A urmat apoi un program improvizat cântând la pian după Viorica Pop două bucăţi de efect: “Preludiu” de Rachmaninoff şi “Soiree de Vienne” de Strauss-Grunfeld. A cântat apoi două din compoziţiile sale dl dr. Ernstein Lanyi. Programul a fost încheiat cu dans fiind la pian dl. Wieszmuller, dirijorul operetei din loc. Lumea s-a împrăştiat cu greu fiindcă se petrecea ca acasă…

Un asistent”

D. Păcuraru