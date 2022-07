Sistemul de irigaţii din România poate fi dezvoltat din fonduri UE

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că Executivul poate să aplice pentru fonduri europene în dezvoltarea sistemului de irigaţii în România.

„Am avut o analiză realizată împreună cu domnul ministru Boloş. Există posibilitatea ca împreună cu dumnealui, aşa cum a zis şi ministrul de Finanţe, cu ministrul Mediului, să putem să aplicăm pentru fonduri europene pentru dezvoltarea sistemului de irigaţii din România, pentru că este cât se poate de limpede că avem o capacitate agricolă prin care putem să asigurăm hrană nu doar pentru ţara noastră ci putem să asigurăm hrană pentru mult mai mult decât noi am gândit până în acest moment”, a afirmat Nicolae Ciucă la Palatul Victoria.

Măsurile luate de ministrul Agriculturii

Ministrul Agriculturii Petre Daea i-a explicat lui Nicolae Ciucă, în şedinţa de Guvern de miercuri, care au fost măsurile pe care le-a luat în ultimele zile pentru a ajuta fermierii ale căror culturi au fost afectate de secetă. „Ministrul Daea va avea o abordare responsabilă”, i-a spus el premierului.

„După îndeplinirea formală a actului constituţional de a depune jurământul, azi sunt în faţa dumneavoastră pentru a vă spune ce am constatat şi măsurile pe care le-am luat. În informările pe care le primeam de la instituţiile de specialitate se arăta că seceta pedologică în România este o realitate şi este aşa, dar inginerul agronom trebuie să meargă să vadă care e suferinţa lor, a fermierilor.

De vineri după-amiază până luni la ora 2 am putut vedea 10 judeţe. Toate culturile care sunt în sistem irigabil şi au fost irigate au stare de vegetaţie corespunzătoare, e de perspectivă producţia. Pe suprafeţe în afara sistemului de irigaţie avem un grad de afectare generat pe areale mici unde ploile nu au putut satisface pretenţia, avem de-a face cu compromitere totală pentru culturile de primăvară, porumbul şi floarea-soarelui, iar în alte zone sunt grade diferite de afectare. Am dispus la faţa locului să continuăm şi să mărim capacitatea de irigare acolo unde se poate, prin suplimentarea de agregate, ca să putem împinge apă să ajungă la plante.

În al doilea rând, am introdus în dispozitivul de lucru specialişti pentru a măsura, vedea, evalua fiecare parcelă că să se constate ce s-a pierdut efectiv.

În al treilea rând, când ne ajutăm în guvern trebuie să spunem – ministrul Bode mi-a dat sprijinul de a semna în 94 de ore un act normativ care e în Monitorul Oficial prin care fermierii vor putea să recolteze masă vegetativă şi să schimbe destinaţia culturii afectate de secetă, dar şi să primească subvenţiile pe unitatea de suprafaţă”, a spus Petre Daea.