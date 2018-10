Singurul pugilist care l-a doborât pe Mayweather se află la Satu Mare

Marian Leondraliu antrenează acum la Olimpia Bucureşti

Sala LPS “Gheorghe Gyurkan” din Satu Mare găzduieşte de luni Campionatul Naţional de box la cadeţi (13-14 ani). Participă 194 de sportivi de la 64 de cluburi din ţară, la 22 de categorii de greutate. Ediţia 2018 cuprinde 171 de meciuri, iar finalele sunt programate pentru ziua de sâmbătă. Numărul sportivilor este însă mai mare, peste 240, deoarece sunt şi categorii de până la 38,5 kilograme, dar care fac parte doar dintr-un concurs naţional.

La Satu Mare se află şi Marian Leondraliu, antrenor la Olimpia Bucureşti. Am stat de vorbă cu fostul mare campion, singurul om care l-a pus vreodată la pământ pe celebrul Floyd Mayweather. Se întâmpla la Mondialele din 1995, când Leondraliu l-a învins practic pe american, dar juriul a decis altceva.

Bun venit la Satu Mare! Este pentru prima dată?

Este a doua oară când ajung aici, prima dată am venit în 1987. Dar acum am venit din postura de antrenor. Am venit cu doi sportivi, este un nivel foarte bun, se vede că antrenorii muncesc în sală cu sportivii. Avem viitor, iar noi antrenorii şi federaţia sperăm să ducem boxul acolo unde a fost cândva. Este visul meu, dar şi al celor implicaţi în fenomen.

Ce contează la acest nivel de vârstă, la cadeţi?

Sportivul trebuie să fie foarte bine pregătit fizic, să aibă un bagaj de cunoştinţe tehnice. E la început, sunt mici şi nu înmagazinează foarte mult, dar de la această categorie pleacă boxul. Contează medaliile, dar şi să prindă experienţă. În cariera unui sportiv este importantă medalia, fie ea de bronz, argint sau de aur. Asta pentru viitor.

Unde se află boxul românesc şi care este viitorul lui?

Nu mai suntem ce am fost cândva. Eram o forţă în Europa, în lume, printre primele ţări. Încercăm să ajungem unde a fost generaţia mea, generaţiile de dinainte, cele de după mine. Văd că Federaţia, preşedintele Vasile Cîtea se luptă să facem ceva pentru boxul românesc. Unul dintre motivele pentru care boxul a căzut se leagă de partea financiară. Nu mai sunt bani, ori cluburile care erau înainte. Pentru un titlu de campion erau meciurile de la zonă, după care se ajungea la finală unde erau alte meciuri. Aveai 6-7 meciuri să ajungi campion. De acolo venea şi experienţa. E nevoie de bani pentru toate cluburile, să se investească în copiii aceştia, în condiţiile de pregătire.

La Satu Mare se va deschide în curând un centru olimpic de juniori. Credeţi că vom avea de câştigat?

Este un mare avantaj şi pentru ceilalţi sportivi din ţară. Aici vor sta, vor mânca, vor învăţa. De aici copiii campioni vor evolua, vor fi boxerii de mâine. Pentru Satu Mare este un avantaj pentru că aveţi copii care vor fi crescuţi în acest centru. Vor reprezenta oraşul cu mândrie.

Sunteţi singurul om care l-a pus la pământ pe Mayweather. Cum s-a desfăşurat acel meci?

A fost în anul 1995 la Campionatele Mondiale de la Berlin unde Doroftei a ieşit campion mondial, la fel şi Francisc Vaştag. Eu am căzut din primul meci cu Mayweather. A fost prima dată când s-a introdus maşina de punctat, s-a punctat doar braţul din spate, doar directa de dreapta. I-am dat mulţi pumni, l-am pus la podea în prima repriză. L-au numărat, a început să fugă, arbitrul oprea meciul continuu pentru ca americanul să-şi revină. În momentul în care şi-a revenit a avut acelaşi stil ca în ziua de azi, a început să fugă trei reprize. Meciul a fost al meu până-n ultimul minut când a fost 8-8 la punctaj. Dar el 8 puncte m-a lovit doar în blocaj, pe când eu l-am lovit în plin. Dar asta este situaţia, mai punem şi problema invers. Suntem o ţară mică în comparaţie cu America. Unde e Mayweather acum, ce s-a investit acolo şi cum este la noi.

Aveţi un regret din acel meci, se putea mai mult?

Da! Trebuia să fiu mai calm! M-am dus ca un înecat după el, să-l mai ghicesc o dată, să-l termin. Trebuia să fiu mai calm, mai lucid, poate-l mai găseam o dată şi terminam meciul. Gândiţi-vă că a fost croşeu de dreapta în cască, în tâmplă. Vă daţi seama dacă era puţin mai jos? Se termina meciul.

V-aţi mai intersectat de atunci?

Nu. Am avut o perioadă de rătăcire după ce am venit de la Campionatele Mondiale. N-am mai vrut să rămân la lot şi am primit o suspendare. Am revenit în ring după doi ani, am trecut la profesionişti, am ieşit campion la profesionişti, am devenit challenger la titlul european. Dar tot aşa, din lipsă de investiţii n-am putut să câştigăm un titlu european pentru că trebuia să-l aducem la noi în ţară, să facem o gală, să plătim nişte burse. Dar nu s-au găsit banii necesari. Am mai făcut câţiva ani de box şi am renunţat, după ce am devenit campion la două categorii diferite.