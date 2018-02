Simpozion In memoriam profesor Ioan Boţ

Sâmbătă, 24 februarie 2018, în sala festivă „Dr. Vasile Lucaciu” a Colegiului Naţional Mihai Eminescu Satu Mare, va avea loc simpozionul de matematică „In memoriam profesor Ioan Boţ” (1939-2017).



Programul manifestării se va desfăşura după următorul orar: 9-9,40 – deschiderea simpozionului; 10-1,40 – prezentare studii; 12-13,40 – prezentare studii. Comunicatul afişat pe site-ul colegiului invită iubitorii de matematică „la pledoaria aplicaţiilor acesteia în diverse domenii ale ştiinţei”.

Cu acel prilej, elevi şi prieteni ai profesorului Ioan Boţ, cu rezultate deosebite în activitatea de cercetare şi în activitatea didactică, vor prezenta studii care urmează a fi publicate. Publicarea va avea loc în onoarea Olimpiadei Naţionale de Matematică 2018 (Satu Mare) şi a Olimpiadei Naţionale de Matematică 2018 (Cluj-Napoca.

Iniţiatorii şi organizatorii manifestării sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul Judeţean de Excelenţă, Colegiul Naţional Mihai Eminescu în colaborare cu Primăria municipiului Satu Mare.

Fişă biografică

Profesorul Ioan Boţ scrie în biografia sa că a plecat din satul natal (Dobric, lângă Târgu Lăpuş) la frageda vârstă de 12 ani

A plecat pentru prima dată din sat în 1951şi a urmat, ca elev bursier, cursurile Şcolii Generale din Baia Sprie. În 1954, a intrat pe porţile Liceului “Gheorghe Şincai” din Baia Mare.

Se remarcă în anii de liceu, fiind preşedintele Cercului de Matematică al Liceului “Gheorghe Şincai” din Baia Mare. “Îmi amintesc cu mândrie că în ultima clasă de liceu am fost numit preşedintele Cercului de Matematică pe liceu”. Urmează studiile universitare la Facultatea de Matematică-Fizică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. În 1962, anul terminării studiilor universitare, a fost repartizat ca profesor de matematică la ceea ce se numea pe atunci Liceul “Mihai Eminescu”, azi Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” din Satu Mare. Până în 2004, anul în care a ieşit la pensie, şi anume timp de 42 de ani, a fost neîncetat profesor la acest liceu, la care a fost câţiva ani şi director. Are rezultate notabile în cariera de profesor: “În cariera mea de profesor mă mândresc cu rezultate remarcabile, cum ar fi diferitele premii la Olimpiadele Naţionale de Matematică, obţinute de elevii mei, dar şi cu zecile de serii de absolvenţi, care au urmat cursurile învăţământului superior. Între anii 1968 şi 1977 am condus cinci clase speciale de matematică, iar mai mult de o sută dintre elevii pe care i-am avut dea lungul timpului au absolvit Facultatea de Matematică, urmându-mi profesia”, scrie profesorul în a sa biografie.