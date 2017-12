Simona și Adrian Pop, la primul Crăciun alături de fiica lor Clara

Sărbătoarea Crăciunului din acest an va fi una de neuitat pentru Simona și Adrian Pop. Va fi pentru prima dată când o vor avea alături pe fiica lor Clara. Campionii noștri la spadă au împodobit bradul, au repetat colinde, își doresc cât mai multă zăpadă pe pământ și sunt pregătiți să petreacă Crăciunul în familie. Nerăbdătoare, tânără și frumoasă ca un îngeraș, Clara așteaptă să vină pentru prima dată Moș Crăciun.

Comoara familiei Pop s-a născut la Satu Mare, pe 19 august, la ora 15:15. Clara a primit nota 10 la naștere cu 51 cm și 3,08 kilograme. De atunci tot crește, iar în timpul interviului pe care-l publicăm în rândurile următoare și-a păstrat mereu zâmbetul pe buze. Pentru campioana noastră olimpică de la Rio, ziua de 25 decembrie a avut mereu dublă însemnătate. Asta pentru că de Crăciun își sărbătorește și ziua de naștere.

Care sunt cele mai frumoase amintiri din copilărie?

Simona Pop: Sunt zilele când toată familia a fost împreună, iar tradiția aceasta este păstrată și în ziua de azi.

Adrian Pop: De Crăciun cel mai bine mă simțeam la bunici unde era toată familia. Era foarte frumos. Atunci iarna parcă era mai friguț, zăpada era mai multă, era mai plăcut.

Cel mai drag cadou de Crăciun?

Simona: Nu pot să-mi amintesc un cadou care să-mi fie foarte drag, toate sunt. Oricum, și în ziua de azi îmi place să desfac cadouri, nu-mi place să știu ce primesc. Ultimul cadou pe care mi-l amintesc a fost anul trecut când am primit o trotinetă pentru adulți de la Adi și am fost foarte fericită.

Adrian: Țin minte că în copilărie am primit o cutie întreagă cu gume de mestecat cu abțibilduri Turbo. A fost pentru mine senzațional, foarte plăcut.

Cum este să-ți serbezi ziua de naștere chiar în 25 decembrie?

Simona: Are și părți bune și mai proaste. Partea mai puțin frumoasă este că mereu primeam un singur cadou, spuneau că este de Căciun, dar și de ziua mea. În copilărie nu prea înțelegeam acest lucru. Partea frumoasă este că de Crăciun toată lumea are timp, familia este împreună. Mai greu a fost să-mi serbez ziua cu prietenii.

Cum a fost primul Crăciun petrecut împreună cu Adi?

Simona: Au trecut mulți ani. A venit cu noi la masa de Crăciun, iar atunci a făcut cunoștință cu familia. Pentru noi Crăciunul înseamnă să fim împreună, să vorbim.

Ai petrecut Crăciunul departe de familie?

Simona: Niciodată! De Crăciun am venit mereu acasă. Chiar dacă ajungeam pe 23 sau 24 decembrie, alegeam să fiu acasă.

Cum pregătiți Crăciunul în trei, primul din viața voastră?

Simona: Avem un plan, tot așa, va veni familia la noi. I-am spus lui Adi că doar atunci îi chem dacă formăm o echipă. Mi-a spus că se ocupă de tot, mai puțin de supă. Așa că așteptăm să fie duminică să începem pregătirile. Bradul este împodobit, vor fi sarcini mai puține.

Adrian: Este al doilea Crăciun special. Anul trecut deja știam că vom avea fetiță, în luna decembrie am aflat. Eram entuziasmați! Acum va fi și Clara de față, va fi capul mesei, capul familiei.

Îți este dor de scrimă? Te gândești să te întorci în sport în anul 2018?

Simona: Îmi este foarte dor. Iubesc ce am făcut și iubesc în continuare. Cu întoarcerea nu pot deocamdată să mă pronunț, nu știu cum va fi cu Clara. Până acum totul este bine. Nu pot să spun când mă voi întoarce pe planșă.

Un mesaj de sărbători…

Simona: Să nu uite nimeni că la fiecare Crăciun este vorba de familie și nu despre cadouri. Le doresc tututor sărbători fericite!

Adrian: În ziua de azi multă lume se agită, toți aleargă dintr-o parte în alta. Tocmai de aceea le doresc tuturor multă liniște să aibă timp să se bucure de sărbători.