Simona Pop: Sunt recunoscătoare sorţii că am avut oportunitatea să fiu o bucăţică din echipă

În 11 august s-au împlinit trei ani de când echipa de spadă a României a devenit campioană olimpică la Rio. Sătmăreanca Simona Pop, respectiv româncele Ana Maria Popescu, Simona Gherman şi Loredana Dinu au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de la Jocurile Olimpice din Brazilia 2016. Pentru ele şi pentru sportul românesc, ziua de 11 august a fost şi este una istorică. Iar fetele îşi amintesc în fiecare an despre drumul pe care l-au parcurs spre cea mai preţioasă medalie.

Sătmăreanca Simona Pop a transmis duminică un mesaj despre semnificaţia acestei zile.

”11 August 2016… Cea mai extenuantă zi din viaţa mea… după o noapte fără somn, în care mă gândeam doar la meciul cu SUA ce va avea loc dimineaţa următoare, meci care ne dădea şanse pentru a lupta pentru medalii, a urmat o zi… care s-a terminat magnific. Sincer, consider că întotdeauna am reuşit să formăm o echipă, atât noi fetele, cât şi echipa din spatele nostru, însă pe 11 august, am reuşit ceva ce nici noi nu credeam că putem. Am fost toate doar pentru echipă, nu a existat o secundă un „EU” de-a lungul zilei. Sunt recunoscătoare sorţii că am avut oportunitatea să fiu o bucăţică din această echipă, să ajut acolo şi atât cât aveam eu în putere. Să accept atunci când nu mai puteam, să îmi cunosc limitele. Sunt fericită că anual ne amintim de această zi, că deşi suntem departe una de alta sau poate în timpul anului vorbim rar, o dată pe an încercăm să ne revedem. Să ne punem la masă şi să vorbim de parcă acum am fi ieşit de la un antrenament. Mulţumesc fetelor că mi-aţi arătat ce înseamnă să faci parte dintr-o echipă. Mulţumesc echipei din spatele echipei de spadă feminin”, spune sătmăreanca Simona Pop.