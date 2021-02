Simona Helep s-a vaccinat anti-COVID

Simona Halep s-a vaccinat, ieri, împotriva COVID-19, la Institutul “Cantacuzino”.

La ieşirea din centrul de vaccinare, Simona Halep a făcut declaraţii şi a spus că speră ca tot mai multe persoane să se imunizeze împotriva noului coronavirus.

“Sunt bine, am avut un pic de emoţie. Îmi doream (să mă vaccinez – n.r.), dar, bineînţeles, că tot timpul am emoţii când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis şi sunt foarte bine acum. Am făcut vaccinul Pfizer. Consider că este spre binele tuturor acest vaccin şi, de aceea, am şi hotărât să îl fac pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate şi sper cât mai mulţi oameni să se vaccineze. Am primit flori. Mă bucur tare mult că am venit aici şi s-au ocupat foarte bine de mine şi le mulţumesc foarte mult”, a declarat Simona Halep.