Simona Halep va juca prima finală la Wimbledon

A trecut fără probleme de Svitolina, scor 6-1, 6-3

Simona Halep (7 WTA) s-a calificat joi pentru prima dată într-o finală la Wimbledon. Jucătoarea română de tenis a făcut un joc excelent împotriva Elinei Svitolina (8 WTA, Ucraina), câştigând cu 6-1, 6-3, după doar o oră şi 12 minute de joc.

De la început părea că vom asista la un meci lung. Dar nu a fost chiar aşa, deşi primele două game-uri au durat fiecare zece minute. Ambele au fost câştigate de româncă, pentru ca ucraineanca să facă apoi un break la zero. Avea să fie singurul game luat de Svitolina. În setul următor s-a mers cu serviciul până la 3-3. Halep a forţat şi a reuşit break-ul, pentru ca apoi să-şi câştige serviciul şi să obţină un nou punct pe serviciul adversarei. De precizat că la capitolul mingi direct câştigătoare, Simona a avut 26, iar Svitolina 10. La erori neforţate s-a terminat egal la 16.

Pentru Simona Halep va fi a cincea finală de Grand Slam după cele din 2018 de la Australian Open, 2014, 2017 şi 2018 la Roland Garros. Anul trecut la Roland Garros a obţinut singurul titlu de Grand Slam, la Paris. Menţionăm că Simona Halep este al doilea reprezentant al României care joacă finala de la Wimbledon, după Ilie Năstase, care a cedat finalele din 1972 şi 1976. Halep şi-a asigurat 1.300 de puncte WTA şi un cec de 1.175.000 lire sterline.

”E unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Vreau să mă bucur de tenis. Nu a fost chiar atât de uşor cum o arată scorul, dar am luptat din greu ca să câştig acest meci. Am stat bine fizic, am avut o tactică bună. Am mai multă experienţă pozitivă pe teren, nu mai renunţ. Încerc să fiu cea mai bună, să lupt până la capăt. Nu contează cu cine voi juca în finală, e ultimul meci al turneului”, a declara Simona Halep.

Finală cu Serena Williams

Finala de la Wimbledon se va juca sâmbătă de la ora 16:00. În ultimul act, Simona Halep o va înfrunta pe Serena Williams (10 WTA, SUA). Americanca a trecut fără probleme joi de Barbora Strycova (54 WTA, Cehia). După 61 de minute de joc, scorul era 6-1, 6-2. “Simona Halep a jucat incredibil astăzi, mereu am avut meciuri grele cu ea, dar abia a;tept meciul contra ei”, a declarat Serena la capătul meciului cu Strycova. La capitolul meciurilor directe, Serena o conduce pe Simona cu 9-1.