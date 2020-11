Simona Halep, testată pozitiv la COVID-19

Simona Halep a anunţat pe o reţea de socializare că a fost testată pozitiv la Covid-19. Ea dezvăluit că a avut simptome uşoare, tuse şi dureri musculare moderate şi a efectuat testul pentru coronavirus care a ieşit pozitiv.

“Salutare, tuturor! Am vrut să vă anunţ că am fost testată pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat, sunt în recuperare, după ce am avut simptome uşoare. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Conform unor informaţii difuzate de fanatik.ro, Simona ar fi luat virusul de la Toni Iuruc, nimeni altul decât iubitul ei. Acesta a fost testat pozitiv în urmă cu mai multe zile, iar de atunci nu a mai fost în contact cu Simona. Dar a fost prea târziu, pentru că virusul a fost deja transmis.

Simona a mai declarat apoi că nu a luat o decizie finală în privinţa participării la Australian Open.

Decizia ei finală va depinde de starea de sănătate, dar şi de restricţiile pe care le vor impune organizatorii în contextul pandemiei. Dacă organizatorii vor impune o carantină de 14 zile atunci participarea ei la Australian Open este puţin probabilă.