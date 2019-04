Simona Halep revine de azi pe 2 în lume

De luni, Simona Halep (27 de ani) revine pe locul 2 în clasamentul mondial al tenisului feminin. Tenismena din România a profitat de înfrângerea Karolinei Pliskova (27 de ani, 7 WTA) din finala de la Miami.

Dar ea ar fi putut urca pe prima poziţie dacă s-ar fi impus în semifinala cu Karolina Pliskova. Românca a pierdut în două seturi, 5-7, 1-6. Cum Pliskova a fost înfrântă, Simona a urcat de pe locul 3 pe locul 2, având 5.782 puncte, 239 de puncte în spatele liderului Naomi Osaka.

După Miami, Simona îşi ia o pauză până pe 20 aprilie, când România va juca semifinala de Fed Cup contra Franţei. Apoi începe seria turneelor pe zgură, cu participări la Stuttgart (22-28 aprilie), Madrid (4-11 mai), Roma (13-19 mai) şi Roland Garros (26 mai – 8 iunie). Simona are de apărat la aceste turnee 2.900 de puncte, fapt care nu o avantajează în tentativa ei de revenire pe locul 1 în topul WTA. Mai ales că Naomi Osaka are de apărat doar 480 de puncte. Dar la Stuttgart Halep are de apărat doar 100 de puncte, aşa că o eventuală victorie ar putea să o readucă pe prima poziţie în lume.