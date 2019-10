Simona Halep o bate pe Bianca Andreescu

Două ore și 30 de minute a durat prima întâlnire din istorie dintre Simona Halep (5 WTA) și Bianca Andreescu (Canada, 4 WTA).

Cele două au debutat luni în Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, de la Shenzhen (China), ultimul concurs important din acest an. Dar românca a pierdut primul set în care a condus de două ori la 1-0 și 3-2. Canadianca a făcut break-ul la 4-3, și-a câștigat serviciul după care a reușit din nou să se impună pe serviciul adversarei pentru 6-3. Al doilea set s-a dovedit a fi și cel mai lung, încheiat după o oră și 6 minute. Halep a ajuns la 4-2, după care Andreescu a reușit să egaleze. În cele din urmă românca s-a impus la tie-break cu 7-6 (8-6). Setul decisiv i-a aparținut Simonei, meciul terminându-se cu un game câștigat de româncă la 0.

”Este o performanță incredibilă să fiu calificată de 6 ori la rând aici. Sunt mândră că am ajuns din nou aici. A fost un meci greu, știam că e o adversară care joacă bine până la final. Sunt fericită că am câștigat în sfârșit un meci aici. Încă joc rău, dar am timp să mă antrenez. Presiunea am transformat-o în ceva bun. Am luptat cu o fată cu 10 ani mai tânără decât mine și sunt mândră. Ea a jucat incredibil la Wimbledon. Le mulțumesc tuturor fanilor români și celor din China”, a spus Halep, la finalul meciului.

În celelălalt meci al Grupei Violet, Elina Svitolina (Ucraina, 8 WTA) a bătut-o pe Karolina Pliskova (Cehia, 2 WTA) cu 7-6 (14-12), 6-4.

Simona Halep va juca miercuri cu Elina Svitolina, de la ora 12:30.

CLASAMENT Grupa Violet

1. Elina Svitolina 1 2-0 1

2. Simona Halep 1 2-1 1

3. Bianca Andreescu 1 1-2 0

4. Karolina Pliskova 1 0-2 0