Simona Halep nu va participa la US Open

La o zi după ce a câştigat turneul de la Praga, Simona Halep a anunţat decizia finală în ce priveşte participarea ei la US Open.

Decizia, una de aşteptat, spune aşa: „După ce am analizat toţi factorii şi, luând în considerare circumstanţele excepţionale cu care ne confruntăm, am decis să nu merg la New York pentru US Open. Am spus întotdeauna că voi pune sănătatea pe primul loc, aşa că prefer să rămân să mă antrenez în Europa. Ştiu că WTA şi Federaţia Americană au depus mult efort pentru a organiza turneul în deplină siguranţă şi doresc tuturor participanţilor mult succes”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Până în momentul de faţă, alături de Simona, alte 5 jucătoare din TOP 10 WTA au anunţat că nu vor prticipa la USP Open: Ashleigh Barty (1 WTA), Elina Svitolina (5 WTA), Bianca Andreescu (6 WTA) – deţinătoarea trofeului, Kiki Bertens (7 WTA) şi Belinda Bencic (8 WTA).

US Open se va disputa în intervalul 31 august – 13 septembrie

România are 5 tenismene

în TOP 100 WTA

După cele două turnee WTA de săptămâna trecută n-a survenit nicio schimbare în clasamentul primelor 10 tenismene ale lumii. Pe prima treaptă se află în continuare Ashleigh Barty, dar diferenţa dintre lider şi Simona Halep s-a redus la mai puţin de 1.400 de puncte după ce românca a câştigat turneul de la Praga.

După acelaşi turneu de la Praga, unde tenismenele din Români au făcut o figură frumoasă, Irina Begu a urcat de pe 82 pe 70, iar Ana Bogdan a urcat de pe locul 92 pe locul 87. Patru locuri a urcat şi Gabriela Ruse, care a trecut de calificări, la Praga. Ea este pe poziţia 169 WTA, cu 377 de puncte.

Alături de Halep şi Begu, România mai are alte trei reprezentante în Top 100 WTA: Sorana Cîrstea (77), Patricia Ţig (86) ş Ana Bogdan (87).

Clasamentul WTA, din 17 august 2020

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.717

2 (2). Simona Halep (România) 6.356

3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205

4 (4). Sofia Kenin (SUA) 4.590

5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.580

6 (6). Bianca Andreescu (Canada) 4.555

7 (7). Kiki Bertens (Olanda) 4.335

8 (8). Belinda Bencic (Elveţia) 4.010

9 (9). Serena Williams (SUA) 3.975

10 (10). Naomi Osaka (Japonia) 3.625

…………………………………………………..

70 (82). Irina-Camelia Begu 872

77 (76). Sorana Cîrstea 820

86 (86). Patricia Maria Ţig 759

87 (92). Ana Bogdan 755

122 (122). Mihaela Buzărnescu 558

138 (136). Monica Niculescu 470

161 (160). Irina Bara 397

169 (164). Jaqueline Cristian 388

173 (177). Elena-Gabriela Ruse 360

198 (199). Laura Ioana Paar 307