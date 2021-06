Simona Halep anunţă în ultimul moment că se retrage de la Wimbledon

O veste nesperată am aflat ieri din tenisul mondial. Simona Halep s-a retras de la Wimbledon, după ce a resimţit din nou dureri, nefiind refăcută complet după accidentarea de la turneul Roma.

Fanii Simonei a transmis în mediul online că nu va putea fi prezentă la All England Club în acest an, la al treilea turneu de Mare Şlem. “Cu o mare tristeţe vă anunţ că mă retrag de la Wimbledon, după ce nu m-am recuperat în totalitate în urma accidentării de la gambă. Am dat totul pentru a putea fi prezentă la Wimbledon, mai ales că aveam acele amintiri speciale de acum doi ani. Abia aşteptam să calc pe iarba acelor arene minunate din postura de campioană. Din păcăta, corpul meu nu s-a recupert şi trebuie să salvez acele emoţii pentru anul viitor”. De asemenea Nadal, Thiem sau Osaka sunt alte nume mari care nu vor participa la turneul londonez.

Fără Halep, România le va avea sigur pe Sorana Cîrstea, Patricia Tig, Ana Bogdan, Mihaela Buzarnescu şi Irina Begu, calificate pe tabloul principal. Alături ar mai putea ajunge şi Monica Niculescu, sportivă care a ajuns în ultimul tur al calificărilor.

Meciurile jucătoarelor din România în primul tur la ediţia 2021 a Wimbledon:

• Sorana Cîrstea – Samantha Murray Sharan (MBR / 225 WTA / Wild Card)

• Patricia Ţig – Daria Kasatkina (RUS / 35 WTA)

• Ana Bogdan – Anastasia Pavlyuchenkova (RUS / 19 WTA)

• Mihaela Buzarnescu – Venus Williams (SUA / 103 WTA)

• Irina Begu – jucătoare venită din calificări

Turneul de la Wimbledon se desfăşoară în perioada 28 iunie – 11 iulie.